Репарации для Украины: в Европарламенте представили механизм выплат

По словам нардепа Алексея Гончаренко, механизм выплат репараций разработал институт, который впервые сделал доклад о геноциде в Украине.

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Европейским парламентариям представили механизм получения Украиной репараций от России за убытки в ходе большого вторжения, сообщил в своем Telegram-канале украинский нардеп Алексей Гончаренко.

По его информации, спецмеханизм разработал New Line Institute. Эксперты предлагают следующие решения для получения репараций:

подписание многостороннего договора, где отмечаются агрессивные военные действия России против Украины;

договор подтверждает юридическое обязательство РФ полностью возместить все убытки, причиненные Украине с февраля 2014-го;

далее создаются спецкомиссия и фонд;

начинается процедура конфискации активов России (определяются активы, происходящие из государственных источников, происходит их заморозка, арест, далее их передают в фонд);

комиссия присуждает компенсацию, фонд распределяет денежные средства.

"Эксперты максимально четко прописали действенный механизм. Сейчас очень важно уже начинать делать все, чтобы добиться возмещения Украине всего причиненного ущерба. Россия должна заплатить за все – во всех смыслах этого слова", — отметил Алексей Гончаренко.

Чем отличаются контрибуции от репараций?

Репарации — это полное или частичное возмещение материального ущерба от войны. Платится в основном в денежной форме. Репарации получает страна, которая выиграла в войне от потерпевшего поражение в войне.

Контрибуция — платежи, которые налагаются на проигравшее государство в пользу победителя. Во время войны их платит население занятой территории, а после конца войны — правительство побежденной страны.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что Международный механизм принудительного взыскания репараций с России за разрушения в Украине должен быть разработан осенью 2022 года.

В июле 2022 года на инвестиционной конференции в Лугано представители десятков стран и международных организаций подписали итоговую декларацию и зафиксировали, что Украина будет восстанавливаться, в том числе, за счет конфискованных российских активов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на тот момент сумма нанесенного Украине ущерба оценивалась в $750 млрд.

Всего Украина собирается взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".