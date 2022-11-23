"Режим Путина творит зверства": Европарламент признал Россию спонсором терроризма

Массовые убийства украинцев в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, бомбардировка Драмтеатра в Мариуполе и вокзала в Краматорске — это акты террора и военные преступления, заметили политики. ВС РФ лишают мирных жителей доступа к энергоресурсам, воде и средствам связи.

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Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщила пресс-служба парламента по итогам голосования.

Документ поддержали 494 европейских политика, против выступили 58, а 44 — воздержались.

"После зверств, совершенных режимом президента РФ Владимира Путина против мирных жителей Украины, депутаты Европарламента признали Россию государством-спонсором терроризма", — отмечается в релизе.

Российские войска атакуют жилые районы и гражданскую инфраструктуру, из-за этого погибли тысячи украинцев, констатировали депутаты.

"Серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам террора и представляют собой военные преступления", — заметил Европарламент.

В тексте резолюции говорится о произвольных казнях агрессоров на оккупированных территориях без суда и следствия, похищениях, актах сексуального насилия, пыток и других зверствах ВС РФ.

Отдельно подчеркиваются факты массовых убийств в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, нападения на Драмтеатр в Мариуполе и железнодорожный вокзал в Краматорске.

Авторы документа отмечают, что Россия нарушает принципы Устава ООН. Ее войска вызвали гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушили 95% города. Оккупанты лишают украинцев доступа к газу, электроэнергии, воде и средствам связи, а также основным товарам и услугам.

[ + – ] Россия вызвала гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города

Парламентарии призывают членов Евросоюза разработать правовую базу для определения стран-спонсоров терроризма и разработать существенные санкции для них.

Евродепутаты призвали к созданию условий по международной изоляции РФ. Это касается и членства России в международных организациях (Совете Безопасности ООН). В резолюции содержится призыв к сокращению дипломатических отношений с РФ.

Контакты с ее официальными представителями на всех уровнях надо свести до минимума, в Евросоюзе следует закрыть и запретить российские госучреждения, центры науки и культуры, а также организации и ассоциации российской диаспоры, действующие под крылом российских дипломатических представительств и продвигающие госпропаганду, сказано в документе.

Европарламент призывает ускорить работу над 9-м пакетом санкций против России из-за множественных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Признание России спонсором терроризма: реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма.

"Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", – написал он в Telegram.

Евродепутат из Литвы Андрюс Кубилюс перед согласованием проекта резолюции говорил об отсутствии единства во мнениях политиков по формулировкам в документе.

В Белом доме считают, что признание России государством-спонсором терроризма не поможет привлечь Кремль к ответственности, отмечает DW.

"Если большинство евродепутатов поддержат соответствующую резолюцию, она не будет иметь юридических последствий. Тем более что Европарламент имеет ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС", — подчеркивает издание.

Напомним, что крупнейшая группа Европарламента Европейской народной партии призывала признать Россию государством-террористом. Политики отмечали, что президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина надо объявить военными преступниками.

ПАСЕ в октябре поддержала резолюцию о признании режима Путина террористическим.