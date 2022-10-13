Победа Украины: ПАСЕ одобрила резолюцию, назвав Россию "террористическим режимом"

В числе главнейших пунктов резолюции — предоставление Украине систем ПВО, исключение РФ из Совбеза ООН и осуждение аннексии украинских территорий.

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии в Страсбурге приняла резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой РФ названа "террористическим режимом". Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Резолюция была принята единогласно — за нее проголосовали 99 депутатов, присутствующих в зале, один из которых воздержался. Таким образом ПАСЕ стала первой международной организацией, что признала действующий режим в России террористическим.

В документе говорится что российская агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности.

"Вся Украина и весь цивилизованный мир приветствуют такие решения. Они помогут приблизить привлечение виновных к ответственности, сохранят жизнь невинных людей, поставят РФ на свое место в непридуманной и неискаженной истории мира!" — написал Лубинец.

Ключевые пункты резолюции

В рамках одобрения резолюции Парламентская ассамблея обратилась к государствам-участникам Совета Европы с призывом:

предоставить Украине системы ПВО;

предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;

однозначно осудить проведение псевдореферендумов в четырех областях Украины;

осудить попытку аннексии Россией территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, так как это является нарушением международного права и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности;

ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины;

исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности ООН;

побуждать Москву разрешить различным гуманитарным миссиям содействовать обмену военнопленными и освобождению политических заключенных;

поддерживать проведение переговоров в любом формате на условиях Украины.

Россия, как государство-террорист

Отметим, что в концепции ПАСЕ по антитеррористической борьбе указано, что Совет Европы помогает разрабатывать и укреплять ключевые правовые стандарты для предотвращения и пресечения террористических актов. Основным международно-правовым инструментом Совета Европы в области борьбы с терроризмом является Варшавская конвенция о предупреждении терроризма 2005 года.

В то же время в Контртеррористическая стратегия Совета Европы на 2018–2022 годы уделяет большое значение правам человека и верховенству закона. В документе говорится, что стратегия противодействия терроризму преследует три цели: его предотвращение уголовно-правовыми и правоохранительными мерами, преследование террористов в судебном порядке, и защита от терроризма всех лиц, находящихся на территории государств-членов, обеспечивая безопасность населения и защиту потенциальных объектов от атак.

В контексте контртеррористической стратегии ПАСЕ дала оценки действиям Москвы, согласно которым агрессия Российской Федерации против Украины определяется, как трагедия огромных масштабов.

"Это крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны. Благодаря своим глобальным последствиям для военной, энергетической и продовольственной безопасности он представляет серьезную угрозу международному миру и глобальному управлению", — говорится в девятом пункте резолюции.

Эксперты отмечают, что термин "государство-террорист" имеет скорее политическое, а не юридическое значение с четко указанными санкциями. Согласно законодательству США, в случае признания такого статуса ключевым ограничением для этих стран является запрет экспорта товаров двойного назначения. Причем санкции касаются и тех стран, которые имеют торговые отношения с государствами-спонсорами терроризма. По сути этот статус делает страну практически изгоем на международной арене.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США внесли законопроект признании России государством-спонсором терроризма. По словам советника Конгресса США Пола Массаро, в верхнюю палату парламента внесли два законопроекта, от демократов и республиканцев. Кроме того был внесен законопроект о признании действий РФ в Украине геноцидом.

Президент США Джо Байден не поддержал идею о признании РФ страной, спонсирующей терроризм. В Белом доме считают, что такое признание полностью лишит возможности сотрудничества США и России в критических областях.