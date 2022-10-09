В Конгресс США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма

Отдельным документом действия РФ в Украине могут назвать геноцидом на законодательном уровне.

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В Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в своем Twitter.

Отдельным законопроектом, отметил американский политический, что действия РФ на территории Украины на протяжении последних семи месяцев будут рассмотрены как геноцид.

По словам советника Конгресса США, в верхнюю палату американского парламента внесли сразу два законопроекта: от сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия).

Также обнародовано предложение конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) признать действия России в Украине геноцидом.

[ + – ] Пол Массаро сообщил о новых законопроектах в Конгрессе США, касающихся Украины

Впрочем, неизвестно когда именно сенаторы Конгресса будут голосовать за новые законопроекты и каким будет их решение.

Тем временем Пол Массаро активно поддерживает Украину как в соцсетях, так и в жизни. Недавно он посетил несколько украинских городов.

Советник Конгресса часто пишет твиты на украинском и держит руку на пульсе всех событий в украинском инфоомпространстве.

[ + – ] Пол Массаро активно поддерживает Украину

"Только что просмотрел ужасные видеодоказательства сброса российскими террористами в яму тел расстрелянных украинских граждан. Прямо как у нацистов. Это геноцид", — писал в соцсетях американский политик.

Напомним, ранее Массаро показал разбитую российскую технику во время своего визита в Украину.

Также Фокус писал о внесении в Сенат США законопроекта о признании РФ государством-спонсором терроризма. Впрочем, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что не станет признавать Россию спонсором терроризма.