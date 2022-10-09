У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Окремим документом дії РФ в Україні можуть назвати геноцидом на законодавчому рівні.

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До Конгресу США внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро у своєму Twitter.

Окремим законопроєктом, як зазначив американський політичний діяч, дії РФ на території України протягом останніх семи місяців будуть розглянуті як геноцид.

За словами радника Конгресу США, у верхню палату американського парламенту внесли одразу два законопроєкти: від сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія).

Також оприлюднено пропозицію конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) визнати дії Росії в Україні геноцидом.

[ + – ] Пол Массаро повідомив про нові законопроєкти в Конгресі США щодо України

Втім, невідомо, коли саме сенатори Конгресу голосуватимуть за нові законопроєкти і яким буде їхнє рішення.

Тим часом Пол Массаро активно підтримує Україну як у соцмережах, так і в житті. Нещодавно він відвідав кілька українських міст.

Радник Конгресу часто пише твіти українською та тримає руку на пульсі всіх подій в українському інфопросторі.

[ + – ] Пол Массаро активно підтримує Україну

"Щойно переглянув жахливі відеодокази скидання російськими терористами в яму тіл розстріляних українських громадян. Прямо як у нацистів. Це геноцид", — писав у соцмережах американський політик.

Нагадаємо, раніше Массаро показав розбиту російську техніку під час свого візиту до України.

Також Фокус писав про внесення до Сенату США законопроєкту про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Втім, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що не визнаватиме Росію спонсором тероризму.