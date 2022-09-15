До Сенату США внесли законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму: Байден проти, — ЗМІ

Ініціатива внести Росію до списків держав-спонсорів тероризму дозволить вводити проти неї серйозніші санкції, заявили автори документа, демократ і республіканець Блюменталь та Грем.

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Законодавці від Демократичної та Республіканської партій внесли до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму, ініціативу, яку підтримує офіційний Київ, але відкидає адміністрація президента США Джо Байден. Про це пише агентство Reuters.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що цей законопроєкт "актуальний як ніколи", пославшись на вбивства російськими військами мирних жителів та інші воєнні злочини, скоєні державою-агресором під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ще один автор документа, республіканець Ліндсі Грем, зазначив, що включення РФ до списку держав-спонсорів тероризму дозволить подавати позови до судів США проти Росії за її дії в Україні та вводити жорсткіші санкції.

Тим часом представник Державного департаменту Нед Прайс повідомив на брифінгу, що адміністрація президента США обговорює із законодавцями заходи, аналогічні тим, які введуть щодо економіки Росії у разі визнання її державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, наприкінці липня Сенат Конгресу США одноголосно схвалив резолюцію із закликом до державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена оголосити РФ державою-спонсором тероризму. Наразі у відповідному списку знаходяться такі країни, як Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Раніше журналісти повідомляли, що президент США Джо Байден не підтримує ідеї про визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Аналогічну позицію, за даними ЗМІ, займає і Держдеп США — зовнішньополітичне відомство побоюється ескалації у відносинах із Кремлем, оскільки це може призвести до зриву операцій з ядерних матеріалів та експорту продовольства з України.