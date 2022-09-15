В Сенат США внесли законопроект о признании РФ спонсором терроризма: Байден против, — СМИ

Инициатива внести Россию в списки государств-спонсоров терроризма позволит вводить против нее более серьезные санкции, заявили авторы документа, демократ и республиканец Блюменталь и Грэм.

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Законодатели от Демократической и Республиканской партий внесли в Сенат Соединенных Штатов законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, инициативу которую поддерживает официальный Киев, но отвергает администрация президента США Джо Байден. Об этом пишет агентство Reuters.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь завил, что этот законопроект "актуален как никогда", сославшись на убийства российскими войсками мирных жителей и другие военные преступления, совершенных государством-агрессором во время полномасштабного вторжения в Украину. Еще один автор документа, республиканец Линдси Грэм, отметил, что включение РФ в список государств-спонсоров терроризма позволит подавать иски в суды США против России за ее действия в Украине и вводить более жесткие санкции.

Тем временем представитель Государственного департамента Нед Прайс сообщил на брифинге, что администрация президента США обсуждает с законодателями меры, аналогичные, тем, которые будут введены в отношении экономики России в случае признания ее государством-спонсором терроризма.

Напомним, в конце июля Сенат Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с призывом к государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену объявить РФ государством-спонсором терроризма. Сейчас в соответствующем списке находятся такие страны, как Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Ранее журналисты сообщали, что президент США Джо Байден не поддерживает идею о признании России страной, которая спонсирует терроризм. Аналогичную позицию, по данным СМИ, занимает и Госдеп США — внешнеполитическое ведомство опасается эскалации в отношениях с Кремлем, так как это может привести к срыву сделок по ядерным материалам и экспорту продовольствия из Украины.