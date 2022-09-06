Байден против признания России спонсором терроризма, – Reuters

Несмотря на позицию главы Белого дома, Сенат настаивает на внесении РФ в список спонсоров терроризма и анонсирует принятие соответствующего законопроекта Конгрессом США.

Президент США Джо Байден не поддерживает идею о признании России страной, которая спонсирует терроризм. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил специальный корреспондент агентства Reuters Джефф Мейсон, который освещает деятельность Белого дома.

По его словам, Джо Байден вернулся в Вашингтон после рабочей поездки.

При выходе из вертолета корреспонденты поинтересовались у американского лидера о том, стоит ли признавать Россию государством, которое спонсирует терроризм. Джо Байден на уточняющий вопрос ответил: "Нет".

Джефф Мейсон других комментариев президента США в своем микроблоге Twitter больше не приводил. Пресс-служба Белого дома также не комментировала заявление Джо Байдена о непризнании России страной, спонсирующей терроризм.

[ + – ] Байден не поддерживает признание России страной-спонсором терроризма

Стоит отметить, что в августе в американских СМИ появилась информация о том, что Сенат США давит на президента Джо Байдена для признания России страной, которая спонсирует терроризм. Законодатели подтвердили, что будут настаивать на принятии Конгрессом соответствующего законопроекта, даже если Белый дом не поддержит эту инициативу.

Позже издание Politico сообщило, что Государственный департамент США не поддерживает идею признания России страной, которая спонсирует терроризм. Дипломатическое ведомство, по данным журналистов, опасается ужесточения санкций против Кремля, поскольку ограничения могут сорвать сделки по ядерным материалам и экспорту украинского продовольствия.

Признать Россию страной, которая спонсирует терроризм, также требовала конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.