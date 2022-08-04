Критиковавшая Ермака конгрессвумен Спартц призвала признать РФ государством-террористом

Член Палаты представителей считает, что США должны включить РФ в список государств-спонсоров терроризма после того, как российский суд признал "Азов" террористической организацией.

Конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц призвала Государственный департамент Соединенных Штатов признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий пост появился на ее странице в Twitter 3 августа.

"Соединенные Штаты должны объявить Россию государством-террористом", — написала Спартц.

Своим твитом член Палаты представителей США прокомментировала информацию о том, что Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией.

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Иск по этому делу еще в мае в суд передала Генпрокуратура РФ. Заседание по делу несколько раз переносили, пока во вторник оно не прошло в закрытом режиме.

Перед этим, 28 июля, на территории Еленовской колонии №120 на оккупированной части Донецкой области раздался взрыв. В результате него погибли более пятидесяти украинских военнопленных, среди которых и бойцы "Азова".

Отметим, что вносить страну в американский список государств-спонсоров терроризма уполномочен только Государственный департамент США. Госсекретарь Энтони Блинкен соответствующего решения пока не принял, несмотря на призывы украинских властей и Сената США.

Что касается Спартц, то она больше всего запомнилась критикой в адрес украинских властей и президента США Джо Байдена за якобы медленную борьбу с российской агрессией в Украине. Конгрессвумен призвала взять под контроль использование Киевом многомиллиардной помощи, которую предоставил Вашингтон. Также член Палаты представителей выразила озабоченность действиями руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и накоплением власти в его руках.

Фокус ранее разбирался, сможет ли конфликт Спартц и Ермака повлиять на дальнейшие отношения между Украиной и США.