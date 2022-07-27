"Власть в руках Ермака": конгрессвумен Спартц опубликовала новое обращение к Байдену

Офис президента, по мнению члена Палаты представителей, пользуется стратегией запугивания, принимая секретные указы о лишения украинского гражданства в отношении других политиков и чиновников.

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц адресовала президенту США Джо Байдену новое письмо, в котором выразила озабоченность сосредоточением власти в руках главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Соответствующий документ опубликован на официальном портале члена Палаты представителей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В своем обращении Виктория Спартц призвала Джо Байдена обратить внимание на последние события в Украине, а также на ситуацию вокруг главы ОП Андрея Ермака. По словам конгрессвумен, она разочарована отсутствием четкой стратегии у Белого дома относительно контроля за процессами в Киеве, в том числе в сфере логистики предоставления летального вооружения.

В письме Спартц прокомментировала "затягивание" конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и накопление власти в руках руководителя ОП Андрея Ермака.

Проведение конкурса на должность главы САП

По словам конгрессвумен, после давления Киев возобновил конкурс на нового руководителя Специаилизированной антикоррупционной прокуратуры, хотя сама процедура, как утверждает Спартц, в течение двух лет затягивалась замглавы ОП Олегом Татаровым.

"Хотя этот процесс еще не завершен и требует дополнительных действий со стороны генерального прокурора. Киев также недавно снял с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Похоже, что господин Ермак может попытаться назначить беспартийного прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически может саботировать работу господина Клименко. Вашей администрации необходимо внимательно следить за этими вопросами, а также обеспечить подотчетность и прозрачность Конгрессу: ничто не должно препятствовать вашей администрации опубликовать информацию о том, какие агентства и должностные лица в них отвечают за выделенные средства, и перечислить все организации, которые получают эти средства", — подчеркнула Спартц в своем письме к Байдену.

Важно

Спартц хочет убрать Ермака: повлияет ли конфликт на отношения Украины и США

Сосредоточение власти в руках Андрея Ермака

Как отмечает Спартц, в последнее время украинские власти начали проводить перестановки на топ-должностях, аргументируя их возможным наличием связей с РФ среди некоторых чиновников. В этом контексте конгрессвумен задается двумя вопросами — почему руководство Украины раньше не занималось "кадровыми чистками" и произойдет ли централизация власти в руках Андрея Ермака.

"Судебная и прокурорская системы в Украине все еще нуждаются в серьезной реформе и контролируются ОП. Отсутствием системы сдержек и противовесов злоупотребляли предыдущие администрации, и, похоже, используется Ермаком путем запугивания и угроз. Еще одним примером злоупотребления властью является недавнее издание секретных указов о лишении украинского гражданства без надлежащего судебного разбирательства", — продолжила Спартц и обвинила руководителя ОП в клевете.

Еще одной проблемой конгрессвумен назвала назначение Дениса Шарапова заместителем министра обороны Украины. По ее словам, подобное решение Кабмина вызвало обеспокоенность у лицензированного оборонного подрядчика США из-за наличия бизнес-связей чиновника с Андреем Ермаком.

"Известно, что Денис Шарапов является деловым партнером Андрея Ермака, Бориса Ермака (отца Андрея, который ушел в отставку из ФСБ России) и российского гражданина Рахамима Эмануилова, который ранее имел связи с Ираном и Афганистаном, а в данный момент — с Владимиром Путиным", — добавила Спартц и выразила надежду, что администрация Джо Байдена будет внимательно следить за дальнейшими событиями в Украине.

Конфликт Спартц и Ермака — хронология событий

В начале июля конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала Владимира Зеленского и Джо Байдена за медленную борьбу с российской военной агрессией в Украине. Представитель Республиканской партии призвала Конгресс взять под контроль ситуацию в нашей стране, в том числе в вопросах оказания многомиллиардной помощи Киеву.

Помимо этого, Виктория Спартц потребовала пояснить безопасность проведения переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, разведывательной информацией о котором якобы владеют спецслужбы США. Через время конгрессвумен опубликовала новое обращение, в котором потребовала отставки руководителя ОП.

Сам Андрей Ермак прокомментировал слова Виктории Спартц и заверил, что заявления о проверке возможных связей с РФ никак не повлияли на коммуникацию с международными партнерами, а также не получили огласку в США.

Администрация Джо Байдена отреагировала на обвинения конгрессвумен и пообещала предоставить Виктории Спартц ответ в письменном виде.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, может ли конфликт Спартц и Ермака повлиять на дальнейшие отношения между Украиной и США.