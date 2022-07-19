Комиссия объявила результаты конкурса по избранию главы САП: победитель — детектив НАБУ

Специализированную антикоррупционную прокуратуру должен возглавить детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. Однако с его назначением могут возникнуть сложности.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, сообщает "Громадське". Победителем конкурса стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

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"Громадське" напоминает, что конкурсная комиссия еще 21 декабря 2021 года объявила о том, что Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк — 229 баллов, но трижды не могла утвердить результаты конкурса и официально объявить победителя. Теперь, когда процедура соблюдена, Клименко должен возглавить САП, а Синюк стать его заместителем.

После завершения конкурса комиссия обратилась к Офису генпрокурора с просьбой подтвердить, что у победителей нет проблем с коррупцией и люстрацией.

Оглашение результатов конкурса не означает, что Александр Клименко уже может приступать к своим обязанностям, так как руководителя САП должен назначить генпрокурор или исполняющий обязанности генпрокурора.

При этом руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подчеркивает, что конкурс по избранию главы САП не завершился. Он акцентирует внимание на формулировке, за которую проголосовала комиссия: "Подать на рассмотрение генерального прокурора Украины в течение трех рабочих дней после получения комиссией подтверждение о соответствии требований Законов Украины "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне согласно Закону Украины "О государственной тайне".

"Ключевая проблема во фразе "в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения от Офиса генпрокурора", потому что они могут продолжаться вечно, — уверен Шабунин. — Уже полгода ОГП не давал никаких ответов комиссии, так что теперь, когда Офис Генпрокурора в руках Татарова, Клименко не будет руководителем САП. Ибо подтверждение от Офиса Генпрокурора может поступать бесконечно".

Шабунин не исключает, что пока Офис генпрокурора будет тянуть с подтверждением, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса, чтобы сорвать процесс назначения.

Кто такой Александр Клименко?

Александру Клименко 35 лет, его карьера началась в марте 2010 года с должности следователя, а затем старшего следователя в Киевской милиции, с ноября 2015 года он стал работать старшим следователем в Национальной полиции, сообщают "Факты".

На этой должности Клименко расследовал хищения в "Укрзализныце". Он выяснил, что чиновники заключали фиктивные договоры, таким образом выводя средства с госпредприятия, однако, по сведениям "Фактов", руководство противилось расследованию, и заставило его уволиться.

В 2016 году Александр Клименко прошел конкурс и стал детективом Национального антикоррупционного бюро, быстро дослужился до старшего детектива, а затем — и до руководителя отдела.

В НАБУ он расследовал уголовные производства в отношении экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя фискальной службы Романа Насирова, замглавы Офиса президента Олега Татарова, а также возглавлял группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Почему так важно назначить главу САП?

Усиление борьбы с коррупцией и назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стало одним из требований ЕС к Украине, которая получила статус кандидата в члены Евросоюза.

В ЕС хорошо понимают, что Банковая не проявляет активности при назначении победителя конкурса на должность руководителя САП, хотя президент Владимир Зеленский обещал это сделать лично президенту США Джо Байдену.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от выполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Исполнять обязанности генерального прокурора Украины президент назначил Алексея Симоненко. Его считают человеком, близким к Офису президента и лично Олегу Татарову.