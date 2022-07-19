Волевое решение. Почему Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова

Свои люди тоже уходят. Президент Владимир Зеленский отстранил от должностей "око государево" – генпрокурора Ирину Венедиктову и своего друга детства – главу СБУ Ивана Баканова. Почему это произошло?

Вечером в воскресенье 17 июля на сайте президента одновременно появилось два указа — об отстранении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Это решение Зеленского вызвало удивление и недоумение.

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Пользуясь несовершенством законодательства

В мирное время такие решения невозможны. Конституция Украины не наделяет президента подобными полномочиями. Назначать и увольнять главу СБУ, генерального прокурора – компетенция Верховной Рады.

Но в Украине война, а парламент еще в мае 2022 года принял Закон "О правовом режиме военного положения". Он дает право президенту в период действия военного положения "принимать решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо". Другими словами – увольнять того, кого президент не назначал.

[ + – ] Владимир Зеленский пояснил причины отстранения Венедиктовой и Баканова "массивом преступлений против основ национальной безопасности"

"С этим законом есть две проблемы, – говорит Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ. – Первая – неизвестно, что делать в случае, когда президент не имеет исключительных полномочий для назначения нового человека на должность, как в случае с генпрокурором? То есть отстранить может, но назначить нового – нет. Вторая – как согласовать коллизию между дисциплинарным уставом, в случае главы СБУ, и законом о правовом режиме военного положения. Не так просто применять закон о военном положении, потому что Конституция не дает никаких самостоятельных полномочий относительно главы СБУ, а президент как верховный главнокомандующий ВСУ является прямым начальником главы СБУ".

Эксперт считает: президент воспользовался несовершенством документов о военном положении.

[ + – ] Об отстранении Баканова и Венедиктовой украинцы узнали непосредственно от президента Фото: Getty Images

При этом Крапивин не сомневается: в военное время президент должен иметь больше полномочий, чем в мирное.

"У него должна быть возможность оперативно отстранять тех или иных лиц. Но это не может происходить без объяснений, – продолжает Крапивин. – Одно дело, когда Верховная Рада не может собраться для принятия решения из-за военных действий, нет кворума. Другое – когда парламент в Украине собирается чуть ли не с первого дня, и даже на выходных, и ничто не мешает ему рассмотреть отставку. Поэтому сейчас сложно объяснить, почему решение принимается таким способом".

Даже если оно временное.

В Офисе президента уточняют: об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет. Решения будут принимать после служебных расследований. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова, президент и украинское общество долго ждали более конкретных, радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборационистов и предателей.

Сколько будут продолжаться проверки – неизвестно. Каких-то сроков закон не устанавливает. Исполняющие обязанности могут работать хоть до окончания военного положения.

Облава на коллаборантов? Что не так с генпрокурором и главой СБУ

Недостаточная вовлеченность глав ведомств в поиск предателей и коллаборантов: эту версию отстранения Венедиктовой и Баканова чаще всего можно услышать от окружения президента. Да и сам Владимир Зеленский говорит, используя язык цифр: "Зарегистрировано уже 651 уголовное производство о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры и досудебного расследования. Более 60 прокуроров и сотрудников СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины".

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В этом контексте можно вспомнить кейс экс-руководителя Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича – он, по данным следствия, работал на спецслужбы РФ, что позволило российской армии очень быстро захватить Херсонскую область и окружить Мариуполь. Или же экс-главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Журналисты давно обращали внимание на его российские связи, но безрезультатно. Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала войны, был обвинен в госизмене и задержан в Сербии.

Но дело Кулинича как и Наумова – в большей степени касается ведомства Баканова. О подобных громких историях в Офисе генпрокурора не известно.

Зато там можно услышать о сложных личных отношениях Венедиктовой и Зеленского. И все дело в активности Ирины Валентиновны, которая стала излишне медийно активной с темой наказания России за военные преступления. Якобы ведомство ускоряло процессы над пленными российскими военными, что могло навредить обменному процессу.

[ + – ] По одной из версий, причина отстранения – избыточная медийная активность Ирины Венедиктовой Фото: Getty Images

"Я тоже слышал, что президенту не нравится история с большим количеством (а на самом деле нет) обвинительных актов по военным преступникам, быстрые решения по ним. Но принимать это как причину отстранения генпрокурора было бы странно. Потому что тут больше вопросов к судебной системе, которая с этими актами быстро работает. Возможно, президент кому-то просто хотел показать: в Украине много проблем, и мы их пытаемся решить. Также я слышал версию, что Зеленский пытается помочь главе офиса президента Андрею Ермаку и его заму Олегу Татарову сконцентрировать власть над правоохранительной системой в своих руках. Но все это — гадание на кофейной гуще", – констатирует Крапивин.

Что объединяет эти два отстранения, так это личное решения Владимира Зеленского. "На это указывает день и время – вечер воскресенья", – отмечает эксперт.

Отставка Баканова и Венедиктовой. Политический подтекст и финансовые перспективы

Политолог Александр Кочетков считает решение Зеленского исключительно политическим.

"Мы можем долго гадать, были ли эти кадровые решения реакцией на замечания международных партнеров о российском влиянии на власть и нежелании Украины бороться с коррупцией, называть конкретные имена, но на самом деле отстранение Баканова и Венедиктовой – это ни что иное как имитация бурной деятельности. Мол, увольняем Баканова – демонстрируем и усиливаем антишпионскую, контрразведывательную борьбу. Венедиктову – недовольны затягиванием процесса назначения на должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. Власть демонстрирует, что готова корректировать собственную позицию для усиления борьбы и сотрудничества. И причина не столько в желании выполнять эту работу, сколько в боязни, что наши западные партнеры прекратят или ограничат поддержку Украины – не оружием, а финансово", – уточняет Кочетков. И замечает: уже выстроилась очередь из людей, готовых принимать участие в освоении средств на восстановление Украины.

"Если бы на замену Венедиктовой и Баканову пришли сильные, самостоятельные люди, с опытом и характером, которые могут изменить ситуацию – можно было бы говорить о реформах", – говорит политолог.

Временно исполняющие

По оценкам экспертов, после отстранения Венедиктовой и Баканова никаких глобальных изменений в ведомствах произойти не должно. Их кресла займут первые заместители. В случае Офиса генеральной прокуратуры – это Алексей Симоненко. В случае СБУ – это Василий Малюк. И соответствующие указы уже обнародованы на сайте президента.

Другой вопрос – кто эти люди и почему им доверяет президент. И Симоненко, и Малюк считаются людьми, близкими к Офису президента и лично Олегу Татарову. Оба хорошо знакомы с чиновником времен Януковича (до 2014 года Татаров был начальником Главного следственного управления МВД Украины).

Тем временем Ирина Венедиктова прокомментировала свою возможную отставку. Сказала, что ждет решения парламента. Источники в Офисе генерального прокурора говорят, что Венедиктова не хочет мириться с решением президента. Как реагирует Иван Баканов – неизвестно, публично свое отстранение он не комментирует.

[ + – ] Президент Зеленский уже внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова Фото: Getty Images

А вот депутаты в кулуарах Верховной Рады о решении президента говорят. По их словам, во время согласительного совета руководителей фракций и групп глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил депутатам собрать подписи о выражении Венедиктовой недоверия и проголосовать за соответствующее решение в парламенте (именно по такой схеме была уволена Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова).

Что же касается Баканова, то президент уже внес в Верховную Раду представление на его увольнение.