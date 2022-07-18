В СБУ проходит кадровая ревизия, готовится увольнение 28 сотрудников, – Зеленский (видео)

По словам президента Украины, причиной кадровых чисток стала неудовлетворительная работа силовиков.

В Службе безопасности Украины происходит кадровая ревизия. В настоящее время готовится 28 сотрудников ведомства. Об этом в своем вечернем обращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам главы государства, причиной таких кадровых чисток стала неудовлетворительная работа силовиков.

"Разный уровень, разные направления, однако основания [увольнений] похожи – неудовлетворительные результаты работы", – прокомментировал Зеленский.

Президент также прокомментировал ситуацию на фронте. Он отметил, что российским войскам все сложнее удерживать позиции на захваченных территориях Украины. Так, глава государства отметил, что украинские военные нанесли существенные логистические потери ВС РФ.

"Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос — только время", – подчеркнул Зеленский.

Как уточнил глава государства, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины уже освободили от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 ожидает своего освобождения.

Как ранее говорил Владимир Зеленский, сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. По словам главы государства, ответственность за это, в частности, лежит на руководителях ведомств.

Сегодня президент внес в Верховную Раду представление на увольнение с занимаемой должности главы СБУ Ивана Баканова. "Дело Баканова" Верховная Рада может рассмотреть на ближайшем пленарном заседании первоочередным вопросом.

Исполняющим обязанности главы СБУ в Украине назначен 39-летний Василий Малюк. Источники "Украинской правды" в окружении президента говорили, что экс-глава СБУ Иван Баканов в начале российского вторжения передал Малюку часть обязанностей.