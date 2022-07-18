У СБУ відбувається кадрова ревізія, готується звільнення 28 співробітників, – Зеленський (відео)

За словами президента України, причиною кадрових чисток стала незадовільна робота силовиків.

У Службі безпеки України відбувається кадрова ревізія. Наразі готуються до звільнення 28 співробітників відомства. Про це у своєму вечірньому зверненні до українців розповів президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, причиною таких кадрових чисток стала незадовільна робота силовиків.

"Різний рівень, різні напрями, проте підстави [звільнень] схожі — незадовільні результати роботи", — прокоментував Зеленський.

Президент також прокоментував ситуацію на фронті. Він зазначив, що російським військам дедалі складніше утримувати позиції на захоплених територіях України. Так, глава держави зазначив, що українські військові завдали суттєвих логістичних втрат ЗС РФ.

"Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна — український прапор буде у всіх наших містах та селах. Питання — лише час", — наголосив Зеленський.

Як уточнив глава держави, на сьогодні Збройні Сили України вже звільнили від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 очікує на своє звільнення.

Як раніше казав Володимир Зеленський, сотні працівників прокуратури та десятки працівників СБУ підозрюються в колаборації та державній зраді. За словами глави держави, відповідальність за це лежить, зокрема, на керівниках відомств.

Сьогодні президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посади голови СБУ Івана Баканова. "Справу Баканова" Верховна Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні першочерговим питанням.

Виконувачем обов'язків голови СБУ в Україні призначено 39-річного Василя Малюка. Джерела "Української правди" в оточенні президента говорили, що ексглава СБУ Іван Баканов на початку російського вторгнення передав Малюкові частину обов'язків.