Комісія оголосила результати конкурсу з обрання голови САП: переможець — детектив НАБУ

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру має очолити детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Однак із його призначенням можуть виникнути складності.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, повідомляє "Громадське". Переможцем конкурсу став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Громадське" нагадує, що конкурсна комісія ще 21 грудня 2021 року оголосила про те, що Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів, але тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Тепер, коли процедуру дотримано, Клименко має очолити САП, а Синюк стати його заступником.

Після завершення конкурсу комісія звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням підтвердити, що переможці не мають проблем з корупцією та люстрацією.

Оголошення результатів конкурсу не означає, що Олександр Клименко вже може приступати до своїх обов'язків, оскільки керівника САП має призначити Генпрокурор або виконувач обов'язків генпрокурора.

Водночас керівник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін наголошує, що конкурс з обрання голови САП не завершився. Він акцентує на формулюванні, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження про відповідність вимог Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю".

"Ключова проблема у фразі "протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від Офісу генпрокурора", тому що вони можуть тривати вічно, — упевнений Шабунін. — Вже пів року ОГП не давав жодних відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова, Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно".

Шабунін не відкидає, що поки Офіс Генпрокурора тягтиме з підтвердженням, з'явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу, щоб зірвати процес призначення.

Хто такий Олександр Клименко?

Олександру Клименку 35 років, його кар'єра розпочалася у березні 2010 року з посади слідчого, а потім старшого слідчого у Київській поліції, з листопада 2015 року він почав працювати старшим слідчим у Національній поліції, повідомляють "Факти".

На цій посаді Клименко розслідував розкрадання в "Укрзалізниці". Він з'ясував, що чиновники укладали фіктивні договори, у такий спосіб виводячи кошти з держпідприємства, проте, за даними "Фактів", керівництво противилося розслідуванню, і змусило його звільнитися.

2016 року Олександр Клименко пройшов конкурс і став детективом Національного антикорупційного бюро, швидко дослужився до старшого детектива, а згодом — і до керівника відділу.

У НАБУ він розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника фіскальної служби Романа Насірова, заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також очолював групу прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Чому важливо призначити главу САП?

Посилення боротьби з корупцією та призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стало однією з вимог ЄС до України, яка набула статусу кандидата в члени Євросоюзу.

У ЄС добре розуміють, що Банкова не виявляє активності у призначенні переможця конкурсу на посаду керівника САП, хоча президент Володимир Зеленський обіцяв це зробити особисто президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків Голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора України Ірину Венедіктову.

Виконувати обов'язки Генерального прокурора України президент призначив Олексія Симоненка. Його вважають людиною, близькою до Офісу Президента та особисто Олега Татарова.