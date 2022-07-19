"Остается в команде": Рада уволила генпрокурора Ирину Венедиктову
По словам нардепов, генпрокурор произнесла красивое прощальное слово без обвинений. Ирина Венедиктова использует полученный опыт на новом месте.
Верховная Рада Украины уволила генерального прокурора Ирину Венедиктову. Об этом написал в Telegram по итогам голосования народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Решение об отстранении Венедиктовой поддержали 264 нардепа, больше всех – "слуги народа" (198).
"Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение прошло с обсуждением", – отметил политик.
Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было. Вопрос назначения другого генпрокурора нардепы не рассматривали.
Отставка Ирины Венедиктовой – генпрокурор остается в команде
Утром 19 июля комитет Рады по правоохранительной деятельности до голосования не собрал кворум для проведения заседания по отстранению Ирины Венедиктовой, написал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.
Со второй попытки комитет все же собрал кворум, Бакумов отметил, что голосовал против.
"Благодарен Ирине за профессиональную и результативную работу на высокой и ответственной должности. Это решение не является честным и морально качественным", – оценил он результат голосования.
Ярослав Железняк добавил, что Венедиктова давала советы членам Комитета по дальнейшей реформе правоохранительных органов.
"Это было красивое прощальное слово профильному Комитету. Без обвинений и политики. Я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. Относительно меня ни у кого нет ничего", – процитировал генпрокурор Железняк.
Глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что Венедиктова "в нашей команде с первых дней", а в Офис генпрокурора ее делегировали от Верховной рады.
"Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами", – подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины, подписав соответствующий указ.
Напомним, что Ирина Венедиктова после распоряжения президента Украины о ее увольнении заявила о гордости за проделанную работу и хороших результатах.
В Офисе президента (ОП) объяснили отставку Венедиктовой ее возможным влиянием на расследование уголовных производств против прокуроров. ОП долго ждало радикальной борьбы руководителя по очищению госоргана от коллаборантов и предателей.