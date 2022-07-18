"Не могу спорить": Венедиктова отреагировала на отстрание от должности Генпрокурора

Накануне в СМИ появилась информация, что Ирина Венедиктова отказывается признавать законность указа Зеленского про отстранение Генпрокурора. Однако она опровергла это и заявила, что гордится проделанной работой, но не собирается оспаривать решение президента.

Отстранение Венедиктовой от должности Генпрокурора породила слухи о том, что она не согласна с таким решением президента Владимира Зеленского, в связи с чем намерена и дальше быть на своей должности. Однако их женщина опровергла своим постом, опубликованном в Facebook.

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"Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент, я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине — не время", — написала она.

Говоря про отстранение, экс-генпрокурор также напомнила, что была назначена на должность будучи ответственной и морально зрелой, поэтому не представляет, чтобы такие вопросы решались кулуарно, "без выражения взаимного уважения, не по-деловому".

"Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", — заявила чиновница.

Несмотря на отстранение Венедиктова уточнила, что гордится проделанной работой на должности, ведь она продемонстрировала хорошие результаты. И добавила, что ей удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем и в интересах страны.

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением Президента — Президент в своем праве принимать решения, в том числе сейчас обсуждаемое. Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна (голосование депутатов в Верховной Раде, — ред), другой нет, другая не предусмотрена законом", — подытожила она.

Отстранение Венедиктовой — слухи про законность

Отстранение Венедиктовой породило слухи в сети, что генпрокурор несогласна с указом Зеленского. Журналисты сообщали, что бывшая глава ведомства считает такое решение незаконным и планирует и дальше исполнять свои обязанности.

Напомним, отстранение Венедиктовой произошло вчера. Вместе с ней президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

По словам президента Украины, отстранение Венедиктовой и Баканова спровоцировано тем, что к руководителям правоохранительных ведомств есть вопросы: сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене.

Замглавы ОП Андрей Смирнов рассказал, что от этих руководителей долгое время ожидалась работа по очищению ведомств от предателей и коллаборантов, однако скорость, с которой они это делали, заставила Зеленского принять такое решение.