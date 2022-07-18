"Не можу сперечатися": Венедіктова відреагувала на звільнення з посади Генпрокурора

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Ірина Венедіктова відмовляється визнавати законність указу Зеленського щодо усунення Генпрокурора. Однак вона спростувала це і заявила, що пишається виконаною роботою, але не збирається заперечувати рішення президента.

Усунення Венедіктової з посади Генпрокурора породило чутки про те, що вона не згодна з таким рішенням президента Володимира Зеленського, у зв'язку з чим має намір і надалі бути на своїй посаді. Проте їх жінка спростувала своїм постом, опублікованим у Facebook.

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"Я прошу коментаторів та інших зацікавлених осіб не поширювати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, через одну просту причину — не час", — написала вона.

Говорячи про усунення, ексгенпрокурорка також нагадала, що була призначена на посаду відповідальною та морально зрілою, тому не уявляє, щоб такі питання вирішувалися кулуарно, "без вираження взаємної поваги, не по-діловому".

"Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", — заявила чиновниця.

Незважаючи на усунення Венедіктова, уточнила, що пишається виконаною роботою на посаді, адже вона продемонструвала хороші результати. І додала, що їй вдалося об'єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем та на користь країни.

"Я не можу і не збираюся сперечатися з думкою чи рішенням Президента — Президент у своєму праві приймати рішення, зокрема обговорюване. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома (голосування депутатів у Верховній Раді, — ред), іншої немає, інша не передбачена законом", — підсумувала вона.

Усунення Венедіктової — чутки про законність

Усунення Венедиктової породило чутки в мережі, що генпрокурорка не погоджується з указом Зеленського. Журналісти повідомляли, що колишній глава відомства вважає таке рішення незаконним і планує й надалі виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, усунення Венедіктової сталося вчора. Разом із нею президент Володимир Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.

За словами президента України, усунення Венедіктової та Баканова спровоковано тим, що до керівників правоохоронних відомств є питання: сотні співробітників прокуратури та десятки працівників СБУ підозрюються у колаборації та державній зраді.

Заступник голови ОП Андрій Смирнов розповів, що від цих керівників довгий час очікувалася робота з очищення відомств від зрадників та колаборантів, проте швидкість, з якою вони це робили, змусила Зеленського ухвалити таке рішення.