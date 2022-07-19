"Залишається в команді": Рада звільнила Генпрокурора Ірину Венедіктову
За словами нардепів, Генпрокурор сказала гарне прощальне слово без звинувачень. Ірина Венедіктова використовує здобутий досвід на новому місці.
Верховна Рада України звільнила Генерального прокурора Ірину Венедіктову. Про це написав у Telegram за підсумками голосування народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Рішення про усунення Венедіктової підтримали 264 нардепи, найбільше — "слуги народу" (198).
"Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. Вона була присутня на засіданні. Звільнення пройшло з обговоренням", — зазначив політик.
Як і на Комітеті, гучних заяв чи звинувачень не було. Питання призначення іншого Генпрокурора нардепи не розглядали.
Відставка Ірини Венедіктової — Генпрокурор залишається у команді
Вранці, 19 липня, комітет Ради з правоохоронної діяльності до голосування не зібрав кворум для проведення засідання щодо усунення Ірини Венедіктової, написав у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.
З другої спроби комітет все ж таки зібрав кворум, Бакумов зазначив, що голосував проти.
"Вдячний Ірині за професійну та результативну роботу на високій та відповідальній посаді. Це рішення не є чесним та морально якісним", — оцінив він результат голосування.
Ярослав Железняк додав, що Венедіктова давала поради членам Комітету щодо подальшої реформи правоохоронних органів.
"Це було красиве прощальне слово профільному Комітету. Без звинувачень і політики. Я гідно прийшла на цю посаду і гідно піду. Щодо мене ні в кого немає нічого", — процитував Генпрокурора Железняк.
Глава президентської фракції в парламенті Давид Арахамія заявив, що Венедіктова "у нашій команді з перших днів", а до Офісу Генпрокурора її делегували від Верховної Ради.
"Тому прошу не вестися на чутки, які запускаються через кадрові ротації у виконавчій владі. Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, що вимагає посилення професійними менеджерами та юристами", — наголосив він.
Президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора України, підписавши відповідний указ.
Нагадаємо, що Ірина Венедіктова після розпорядження президента України про її звільнення заявила про гордість за виконану роботу та хороші результати.
В Офісі Президента (ОП) пояснили відставку Венедіктової її можливим впливом на розслідування кримінальних проваджень проти прокурорів. ОП довго чекало радикальної боротьби керівника з очищення держоргану від колаборантів та зрадників.