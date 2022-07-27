"Влада в руках Єрмака": конгресвумен Спартц опублікувала нове звернення до Байдена

Офіс Президента, на думку членкині Палати представників, користується стратегією залякування, ухвалюючи секретні укази про позбавлення українського громадянства щодо інших політиків та чиновників.

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц адресувала президенту США Джо Байдену новий лист, у якому висловила занепокоєння зосередженням влади в руках голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі члена Палати представників.

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У своєму зверненні Вікторія Спартц закликала Джо Байдена звернути увагу на останні події в Україні, а також ситуацію навколо голови ОП Андрія Єрмака. За словами конгресвумен, вона розчарована відсутністю чіткої стратегії Білого дому щодо контролю за процесами в Києві, зокрема у сфері логістики надання летального озброєння.

У листі Спартц прокоментувала "затягування" конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та накопичення влади в руках керівника ОП Андрія Єрмака.

Проведення конкурсу на посаду голови САП

За словами конгресвумен, після тиску Київ відновив конкурс на нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, хоча сама процедура, як стверджує Спартц, протягом двох років затягувалася заступником голови ОП Олегом Татаровим.

"Хоча цей процес ще не завершений і вимагає додаткових дій з боку генерального прокурора. Київ також нещодавно зняв з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову. Схоже, що Єрмак може спробувати призначити безпартійного прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично може саботувати роботу пана Клименка. Вашій адміністрації необхідно уважно стежити за цими питаннями, а також забезпечити підзвітність та прозорість Конгресу: ніщо не повинно перешкоджати вашій адміністрації опублікувати інформацію про те, які агенції та посадові особи в них відповідають за виділені кошти, та перерахувати всі організації, які отримують ці кошти", — наголосила Спартц у своєму листі до Байдена.

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Зосередження влади в руках Андрія Єрмака

Як зазначає Спартц, останнім часом українська влада почала проводити перестановки на топпосадах, аргументуючи їх можливою наявністю зв'язків із РФ серед деяких чиновників. У цьому контексті конгресвумен ставить два питання — чому керівництво України раніше не займалося "кадровими чистками" і чи відбудеться централізація влади в руках Андрія Єрмака.

"Судова та прокурорська системи в Україні все ще потребують серйозної реформи і контролюються ОП. Відсутністю системи стримувань та противаг зловживали попередні адміністрації, і, схоже, використовується Єрмаком шляхом залякування та погроз. Ще одним прикладом зловживання владою є нещодавнє видання секретних указів про позбавлення українського громадянства без належного судового розгляду", — продовжила Спартц і звинуватила керівника ОП у наклепі.

Ще однією проблемою конгресвумен назвала призначення Дениса Шарапова заступником міністра оборони України. За її словами, таке рішення Кабміну викликало стурбованість у ліцензованого оборонного підрядника США через наявність бізнесових зв'язків чиновника з Андрієм Єрмаком.

"Відомо, що Денис Шарапов є діловим партнером Андрія Єрмака, Бориса Єрмака (батька Андрія, який пішов у відставку з ФСБ Росії) та російського громадянина Рахаміма Емануїлова, який раніше мав зв'язки з Іраном та Афганістаном, а зараз — з Володимиром Путіним", — додала Спартц і висловила сподівання, що адміністрація Джо Байдена уважно стежитиме за подальшими подіями в Україні.

Конфлікт Спартц та Єрмака — хронологія подій

На початку липня конгресвумен українського походження Вікторія Спартц розкритикувала Володимира Зеленського та Джо Байдена за повільну боротьбу з російською військовою агресією в Україні. Представник Республіканської партії закликала Конгрес взяти під контроль ситуацію в нашій країні, зокрема у питаннях надання багатомільярдної допомоги Києву.

Крім цього, Вікторія Спартц вимагає пояснити безпеку проведення переговорів з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, розвідувальною інформацією про якого нібито володіють спецслужби США. Через час конгресвумен опублікувала нове звернення, в якому вимагала відставки керівника ОП.

Сам Андрій Єрмак прокоментував слова Вікторії Спартц і запевнив, що заяви про перевірку можливих зв'язків із РФ ніяк не вплинули на комунікацію з міжнародними партнерами, а також не набули розголосу в США.

Адміністрація Джо Байдена відреагувала на звинувачення конгресвумен і пообіцяла надати Вікторії Спартц відповідь письмово.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, чи може конфлікт Спартц та Єрмака вплинути на подальші відносини між Україною та США.