Зеленський позбавив українського громадянства олігархів: у списку Корбан, Коломойський та Рабінович

Відповідний указ президента, де вказано Корбана, Коломойського та інших, опублікував народний депутат Сергій Власенко. Справжність документа поки не відома.

Президент Володимир Зеленський, імовірно, позбавив українського громадянства кількох олігархів. У списку опинилися Корбан, Коломойський та Рабінович. Відповідний указ глави держави у своєму Facebook опублікував народний депутат Сергій Власенко. Наразі невідомо, чи документ, датований 18 липня, є справжнім. На сайті президента його поки немає. Це може свідчити, що рішення поки є таємним і не підлягає розголошенню.

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У зазначеному документі зазначено, що рішення стосується бізнесмена Ігоря Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана. Усього ж у списку опинилися 10 людей. Крім вищезгаданих там:

Анас Аль-Салямат;

Ігор Васильковський;

Олена Єрьоміна;

Лариса Кол;

В'ячеслав Лім;

Галина Роговенко;

Сеймур Худуєв.

Корбан, Коломойський, Рабінович та інші втрачають українські паспорти відповідно до статей 17 та 19 закону "Про громадянство України".

Корбан, Коломойський та інші: інформація останніх днів

Чутки про можливе позбавлення олігархів громадянства почали поширюватися кілька днів тому. Так, уже раніше ЗМІ повідомляли, що Корбан, Коломойський, Рабінович та інші можуть залишитись без українських паспортів.

Учора, 20 липня, "Українська правда" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, в Офісі Президента та партії "Слуга народу" також написала, що в Офісі Президента обговорюється можливість того, що Корбан, Коломойський найближчим часом перестануть бути громадянами України.

"Президент України Володимир Зеленський може підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків", — зокрема поінформувало видання. За даними журналістів, Корбан, Коломойський та Рабінович точно опинилися в цьому списку.

"Дзеркало тижня", зі свого боку, повідомило, що причиною є наявність у перерахованих вище осіб громадянства інших держав.

Наразі очікується офіційне підтвердження інформації. Відповідно до статті 106 Конституції України глава держави має право приймати рішення як про прийняття до громадянства України, так і про його позбавлення.

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