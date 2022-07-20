"Щоб не встигли втекти": Рабіновичу та Мураєву оголосять підозри в держзраді, – Гончаренко

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілова анонсував "гучні новини" про впливових осіб в Україні.

Колишньому народному депутату Євгену Мураєву та депутату забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу найближчим часом оголосять підозри в держзраді. Про це в себе у Telegram-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко.

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"За заявою секретаря РНБО Данілова. Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновичу", — зокрема, розповів він.

Як уточнив Гончаренко, це треба зробити якнайшвидше, щоб підозрювані не змогли втекти.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував "гучні новини", пов'язані з результатами розслідувань української контррозвідки.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу на те, що зникли деякі люди, які не вилазили з телебачення… Вони кудись зникли, і ніхто не знає, де вони", — прокоментував Данілов.

Як стало відомо 17 липня, партія ОПЗЖ, співзасновником якої є Вадим Рабінович, оскаржила рішення суду про свою заборону. Скаргу партії має розглянути Касаційний адміністративний суд.

Нагадаємо, що в червні суд також заборонив партію Євгена Мураєва "Наші" за позовом Міністерства юстиції України.