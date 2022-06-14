Суд заборонив партію "Наші" Євгена Мураєва

Кошти та активи політичної сили націоналізують. Судді не пустили журналістів на засідання, пославшись на карантин та внутрішнє розпорядження.

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив партію колишнього народного депутата Євгена Мураєва "Наші" за позовом Міністерства юстиції України. Про це у вівторок, 14 червня, повідомила пресслужба суду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Заборонено діяльність політичної партії "Наші"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", — йдеться в публікації.

В установі додали, що повний текст судового рішення опублікують на сайтах Мін'юсту та Верховної Ради.

Громадська організація "Чесно" з посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні, повідомила, що "Наші" заборонена судом як проросійська партія. Це рішення можна оскаржити у Верховному Суді. Аргументи позивача невідомі, оскільки колегія суддів не допустила журналістів на засідання, пославшись на карантинні обмеження та внутрішнє розпорядження. В організації зазначили, що 13 червня бути присутніми на засіданнях із заборони партій "Справедливість і розвиток" та "Соціалісти" суд не забороняв.

На думку лідерки "Чесно" Віти Думанської, той факт, що громадськість не допустили на сьогоднішнє засідання, може призвести до негативних наслідків, таких, як успішна апеляція з боку відповідача.

"Українцям треба знати, як забороняють такі партії, які підтримують окупанта. Крім цього важливо, щоб у суді розглядали не лише справи щодо заборони партій, а й притягували до відповідальності зрадників та колаборантів, щоб вони не могли створити нові партії та знову балотуватися", — пояснила голова організації

Нагадаємо, в середині травня цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

8 червня суд заборонив діяльність партії "Опозиційний блок". Через 5 днів аналогічне рішення винесли щодо політичної сили "Соціалісти".

Також ми писали про те, як у січні Міністерство закордонних справ Великобританії опублікувало заяву, присвячену планам Кремля привести до влади в Україні "проросійського лідера". Серед потенційних кандидатів російська влада розглядала Євгена Мураєва.