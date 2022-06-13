В Україні слідом за "Опоблоком" заборонили ще одну проросійську партію "Соціалісти"

Згідно з рішенням Феміди, все майно політсили, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, переходить на користь держави.

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У понеділок, 13 червня, восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність проросійської політсили "Соціалісти". Про це повідомляє рух "Чесно".

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За рішенням Феміди майно партії "Соціалісти" та всіх її регіональних осередків передається на користь держави. Проте керівництво політичної сили може оскаржити вердикт у Верховному суді.

У процесі сьогоднішнього засідання експерт із партійних фінансів Ігор Фещенко заявив, що озвучені СБУ звинувачення на адресу "Соціалістів" "гідні не лише заборони партії, а й кримінальних проваджень щодо її представників".

На суді також була присутня представниця Міністерства юстиції Крістіна Ган, яка повідомила, що політсила є проросійською, а її керівник Євген Анопрієнко протягом останніх років координує свою роботу з так званим "Комітетом порятунку України". Діяльність цього відомства, за її словами, координується урядом РФ та ексглавою АП Віктора Януковича Андрієм Клюєвим.

До того ж, як стверджувала Крістіна Ган, "Соціалісти" у своїх публікаціях намагалися виправдати діяльність окупаційних військ.

"Діяльність відповідача у медійному просторі також виправдовує збройну агресію РФ, у зв'язку з чим ці дії можуть підпадати під діяльність, яка, відповідно до статті 5 закону "Про політичні партії в Україні", може бути заборонена у зв'язку з можливим заподіянням шкоди державній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності", — заявив на судовому засіданні представник СБУ.

Варто зазначити, що діяльність партії "Соціалісти" була заборонена восьмим апеляційним судом Львова після аналогічного рішення щодо сили "Опозиційний блок". 8 червня Феміда також передала у власність держави все майно, кошти й активи партії, її обласних, міських, районних організацій, а також усіх структурних утворень "Опоблоку".

Також повідомлялося, що в середині травня президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону діяльності проросійських партій в Україні.