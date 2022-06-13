В Україні слідом за "Опоблоком" заборонили ще одну проросійську партію "Соціалісти"
Згідно з рішенням Феміди, все майно політсили, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, переходить на користь держави.
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У понеділок, 13 червня, восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність проросійської політсили "Соціалісти". Про це повідомляє рух "Чесно".
За рішенням Феміди майно партії "Соціалісти" та всіх її регіональних осередків передається на користь держави. Проте керівництво політичної сили може оскаржити вердикт у Верховному суді.
У процесі сьогоднішнього засідання експерт із партійних фінансів Ігор Фещенко заявив, що озвучені СБУ звинувачення на адресу "Соціалістів" "гідні не лише заборони партії, а й кримінальних проваджень щодо її представників".
На суді також була присутня представниця Міністерства юстиції Крістіна Ган, яка повідомила, що політсила є проросійською, а її керівник Євген Анопрієнко протягом останніх років координує свою роботу з так званим "Комітетом порятунку України". Діяльність цього відомства, за її словами, координується урядом РФ та ексглавою АП Віктора Януковича Андрієм Клюєвим.
До того ж, як стверджувала Крістіна Ган, "Соціалісти" у своїх публікаціях намагалися виправдати діяльність окупаційних військ.
"Діяльність відповідача у медійному просторі також виправдовує збройну агресію РФ, у зв'язку з чим ці дії можуть підпадати під діяльність, яка, відповідно до статті 5 закону "Про політичні партії в Україні", може бути заборонена у зв'язку з можливим заподіянням шкоди державній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності", — заявив на судовому засіданні представник СБУ.
Варто зазначити, що діяльність партії "Соціалісти" була заборонена восьмим апеляційним судом Львова після аналогічного рішення щодо сили "Опозиційний блок". 8 червня Феміда також передала у власність держави все майно, кошти й активи партії, її обласних, міських, районних організацій, а також усіх структурних утворень "Опоблоку".
Також повідомлялося, що в середині травня президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону діяльності проросійських партій в Україні.