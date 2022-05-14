Зеленський підписав указ про заборону діяльності проросійських партій в Україні

Закон дозволяє обмежувати створення та діяльність політсил, які виправдовують чи заперечують збройну агресію проти України.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо заборони діяльності проросійських партій на території України. Про це йдеться на офіційному вебсайті Верховної Ради.

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Ідеться про закон №7172-1, який передбачає внесення змін до низки законодавчих актів України щодо заборони низки політичних партій. Документ був підтриманий Верховною Радою 3 травня, після чого його направили на підпис спікеру парламенту та главі держави Володимиру Зеленському.

У тексті закону №7172-1 сказано, що створення та діяльність політсил може бути заборонена на території України, якщо їхні програмні цілі чи дії спрямовані на:

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни;

заперечення тимчасової окупації українських територій;

звеличення, виправдання дій і бездіяльності осіб, які чинили або вчиняють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підлеглих, та/або керованих, та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації Росії, яку складають її державні органи та інші структури (…) у тому числі шляхом їх визначення як "повстанців", "ополченців", "ввічливих людей".

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про рішення РНБО про заборону 11 проросійських партій в Україні на час дії в країні воєнного стану. Під обмеження, запроваджені Радою нацбезпеки, потрапили політсили ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Наші", "Держава", "Союз лівих сил" та інші.

21 квітня було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", яку сформували парламентарі із забороненої ОПЗЖ. Лідером об'єднання у Верховній Раді став нардеп Юрій Бойко.

12 травня у Верховній Раді повідомили про остаточну ліквідацію парламентської фракції ОПЗЖ, чия діяльність була заборонена рішенням РНБО.