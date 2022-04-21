Нардепи із забороненої ОПЗЖ створили депутатську групу "Платформа за життя і мир"
Відомо, що до новоствореної групи увійшли 25 народних обранців, а очолив об'єднання Юрій Бойко.
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Народні депутати з парламентської фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), діяльність якої була призупинена за рішенням Ради національної безпеки й оборони України, створили депутатську групу під назвою "Платформа за життя і мир" (ПЗЖМ або ПЗЖМ). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк.
До нової депутатської групи, за даними політика, увійшли такі колишні представники ОПЗЖ:
- Юрій Бойко (глава групи).
- Олег Волошин.
- Юрій Загородній.
- Володимир Кальцев.
- Олександр Колтунович.
- Сергій Льовочкін.
- Михайло Макаренко.
- Суто Мамоян.
- Михайло Папієв.
- Олександр Пузанов.
- Григорій Суркіс.
- Нестор Шуфрич.
- Віталій Борт.
- Сергій Дунаєв.
- Юлій Іоффе.
- Олександр Качний.
- Сергій Ларін.
- Юлія Льовочкіна.
- Григорій Мамка.
- Василь Німченко.
- Олександр Пономарьов.
- Микола Скорик.
- Віктор Чорний.
- Наталія Королевська.
- Юрій Солод.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 березня повідомив про заборону діяльності 11 партій за рішенням Ради нацбезпеки й оборони України через зв'язок із країною-агресором. Крім ОПЗЖ, до цього списку потрапили "Партія Шарія", "Наші" й "Опозиційний блок" та інші.
Цього ж дня ОПЗЖ опублікувала на своєму сайті заяву та назвала рішення РНБО "рейдерством" і "розправою над демократією в Україні".
Зі свого боку, співголова політсили, народний депутат Вадим Рабінович 27 березня оголосив про зупинення діяльності партії ОПЗЖ. Колега Рабіновича з фракції Григорій Мамка у спілкуванні з Фокусом заявив, що не знає про таке рішення.