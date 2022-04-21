Нардепи із забороненої ОПЗЖ створили депутатську групу "Платформа за життя і мир"

Відомо, що до новоствореної групи увійшли 25 народних обранців, а очолив об'єднання Юрій Бойко.

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Народні депутати з парламентської фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ), діяльність якої була призупинена за рішенням Ради національної безпеки й оборони України, створили депутатську групу під назвою "Платформа за життя і мир" (ПЗЖМ або ПЗЖМ). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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До нової депутатської групи, за даними політика, увійшли такі колишні представники ОПЗЖ:

Юрій Бойко (глава групи). Олег Волошин. Юрій Загородній. Володимир Кальцев. Олександр Колтунович. Сергій Льовочкін. Михайло Макаренко. Суто Мамоян. Михайло Папієв. Олександр Пузанов. Григорій Суркіс. Нестор Шуфрич. Віталій Борт. Сергій Дунаєв. Юлій Іоффе. Олександр Качний. Сергій Ларін. Юлія Льовочкіна. Григорій Мамка. Василь Німченко. Олександр Пономарьов. Микола Скорик. Віктор Чорний. Наталія Королевська. Юрій Солод.

[ + – ] Склад групи

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 березня повідомив про заборону діяльності 11 партій за рішенням Ради нацбезпеки й оборони України через зв'язок із країною-агресором. Крім ОПЗЖ, до цього списку потрапили "Партія Шарія", "Наші" й "Опозиційний блок" та інші.

Цього ж дня ОПЗЖ опублікувала на своєму сайті заяву та назвала рішення РНБО "рейдерством" і "розправою над демократією в Україні".

Зі свого боку, співголова політсили, народний депутат Вадим Рабінович 27 березня оголосив про зупинення діяльності партії ОПЗЖ. Колега Рабіновича з фракції Григорій Мамка у спілкуванні з Фокусом заявив, що не знає про таке рішення.