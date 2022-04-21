Нардепы из запрещенной ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир"
Известно, что в состав новосозданной группы вошли 25 народных избранников, а возглавил объединение Юрий Бойко.
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Народные депутаты из парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, создали депутатскую группу под названием "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ или ПЗЖМ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.
В новую депутатскую группу, по данным политика, вошли такие бывшие представители ОПЗЖ:
- Юрий Бойко (глава группы)
- Олег Волошин
- Юрий Загородний
- Владимир Кальцев
- Александр Колтунович
- Сергей Левочкин
- Михаил Макаренко
- Суто Мамоян
- Михаил Папиев
- Александр Пузанов
- Григорий Суркис
- Нестор Шуфрич
- Виталий Борт
- Сергей Дунаев
- Юлий Иоффе
- Александр Качный
- Сергей Ларин
- Юлия Левочкина
- Григорий Мамка
- Василий Нимченко
- Александр Пономарев
- Николай Скорик
- Виктор Черный
- Наталья Королевская
- Юрий Солод
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 марта сообщил о запрете деятельности 11 партий по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины за связи со страной-агрессором. Кроме ОПЗЖ, в этот список попали "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок" и другие.
В этот же день ОПЗЖ опубликовала на своем сайте заявление и назвала решение СНБО "рейдерством" и "расправой над демократией в Украине".
В свою очередь сопредседатель политсилы, народный депутат Вадим Рабинович 27 марта объявил о приостановке деятельности партии ОПЗЖ. Коллега Рабиновича по фракции Григорий Мамка в общении с Фокусом заявил, что не знает о таком решении.