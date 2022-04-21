Нардепы из запрещенной ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир"

Известно, что в состав новосозданной группы вошли 25 народных избранников, а возглавил объединение Юрий Бойко.

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Народные депутаты из парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой была приостановлена по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, создали депутатскую группу под названием "Платформа за жизнь и мир" (ПЗЖМ или ПЗЖМ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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В новую депутатскую группу, по данным политика, вошли такие бывшие представители ОПЗЖ:

Юрий Бойко (глава группы) Олег Волошин Юрий Загородний Владимир Кальцев Александр Колтунович Сергей Левочкин Михаил Макаренко Суто Мамоян Михаил Папиев Александр Пузанов Григорий Суркис Нестор Шуфрич Виталий Борт Сергей Дунаев Юлий Иоффе Александр Качный Сергей Ларин Юлия Левочкина Григорий Мамка Василий Нимченко Александр Пономарев Николай Скорик Виктор Черный Наталья Королевская Юрий Солод

[ + – ] Состав группы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 марта сообщил о запрете деятельности 11 партий по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины за связи со страной-агрессором. Кроме ОПЗЖ, в этот список попали "Партия Шария", "Наши" и "Оппозиционный блок" и другие.

В этот же день ОПЗЖ опубликовала на своем сайте заявление и назвала решение СНБО "рейдерством" и "расправой над демократией в Украине".

В свою очередь сопредседатель политсилы, народный депутат Вадим Рабинович 27 марта объявил о приостановке деятельности партии ОПЗЖ. Коллега Рабиновича по фракции Григорий Мамка в общении с Фокусом заявил, что не знает о таком решении.