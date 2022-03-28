Рабинович объявил о приостановке деятельности ОПЗЖ: в партии об этом ничего не знают

Сопредседатель политической силы на данный момент находится в Израиле. Коллега политика по фракции Григорий Мамка в комментарии Фокусу призвал его вернуться в Киев и "поработать на благо Украины".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович объявил о приостановке деятельности политической силы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ в воскресенье, 27 марта.

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"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!" — заявил Рабинович.

Сопредседатель ОПЗЖ добавил, что на сегодняшний день всем членам партии необходимо способствовать прекращению войны РФ против Украины, а также заниматься вопросами "помощи людям".

Также Рабинович добавил, что он 3 февраля улетел в Израиль по официальному приглашению парламента этой страны на встречу с депутатами, после чего заболел и перенес операцию, в результате чего стал "не полностью трудоспособен".

"С первого дня военных действий – в контакте с посольством Украины! Делаю все, что могу! Думаю, что посол Украины лучше может рассказать о моих действиях в данной ситуации!!! Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!" — добавил политик.

В свою очередь коллега Рабиновича по фракции Григорий Мамка в комментарии Фокусу сообщил, что не в курсе о данном заявлении.

"Он меня не предупреждал, (что партия приостанавливает свою деятельность)… Ну, в Израиле можно приостанавливать или что-то еще делать. Пусть приедет сюда в город Киев и вместе со мной поработает на благо Украины", — сказал политик.

Мамка добавил, что он не знает, что означает приостановка деятельности партии — на этот вопрос, по его словам, "никто не может дать ответ".

"Закончится война — будем разбираться", — сказал нардеп.

Фокус также связался с пресс-службой партии ОПЗЖ. Наш собеседник заявила, что видела заявление на сайте, однако не уполномочена его комментировать.

"Это заявление на сайт поставил его (Рабиновича) человек, который за это отвечает. Поэтому я сама прочитала заявление на сайте", — сказала представительница политической силы.

Также сотрудница пресс-службы предоставила номер пресс-секретаря Рабиновича, однако он на звонки журналиста не ответил.

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о запрете деятельности 11 партий, имеющих связи с РФ, на время действия режима военного положения. В этот перечень, в частности, попали ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и другие.

В тот же день "Оппозиционная платформа" опубликовала на сайте заявление, в котором назвала решение СНБО "рейдерством" и "расправой над демократией в Украине".

По данным нардепа из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, из фракции вышли пять депутатов Верховной Рады — Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько. Также членство во фракции прекратили Александр Фельдман, Вадим Столар, Игорь Абрамович и Татьяна Плачкова. Известно, что из партии был исключен Илья Кива, после чего Верховная Рада лишила его мандата нардепа.