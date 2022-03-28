Рабінович оголосив про зупинення діяльності ОПЗЖ: у партії про це нічого не знають

Співголова політичної сили наразі перебуває в Ізраїлі. Колега політика з фракції Григорій Мамка в коментарі Фокусу закликав його повернутися до Києва та "попрацювати на благо України".

Співголова партії "Опозиційна платформа — За життя", народний депутат Вадим Рабінович оголосив про зупинення діяльності політичної сили. Відповідну заяву опубліковано на сайті ОПЗЖ в неділю, 27 березня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Дія партії припинена!" — заявив Рабінович.

Співголова ОПЗЖ додав, що сьогодні всім членам партії необхідно сприяти припиненню війни РФ проти України, а також займатися питаннями "допомоги людям".

Також Рабінович додав, що він 3 лютого відлетів до Ізраїлю на офіційне запрошення парламенту цієї країни на зустріч із депутатами, після чого захворів і переніс операцію, внаслідок чого став "не повністю працездатним".

"З першого дня воєнних дій – у контакті з посольством України! Роблю все, що можу! Думаю, що посол України краще може розповісти про мої дії в цій ситуації!!! Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю!" — додав політик.

У свою чергу, колега Рабіновича з фракції Григорій Мамка в коментарі Фокусу повідомив, що не в курсі про цю заяву.

"Він мене не попереджав, (що партія зупиняє свою діяльність)... Ну, в Ізраїлі можна зупиняти чи щось ще робити. Нехай приїде сюди до міста Києва і разом зі мною попрацює на благо України", — сказав політик.

Мамка додав, що він не знає, що означає зупинення діяльності партії — на це питання, за його словами, "ніхто не може відповісти".

"Закінчиться війна — розбиратимемося", — сказав нардеп.

Фокус також зв'язався з пресслужбою партії ОПЗЖ. Наша співрозмовниця заявила, що бачила заяву на сайті, проте не уповноважена її коментувати.

"Цю заяву на сайт поставила його (Рабіновича) людина, яка за це відповідає. Тому я сама прочитала заяву на сайті", — сказала представниця політичної сили.

Також співробітниця пресслужби надала номер прессекретаря Рабіновича, проте він на дзвінки журналіста не відповів.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про заборону діяльності 11 партій, які мають зв'язки з РФ, на час дії режиму воєнного стану. До цього переліку, зокрема, потрапили ОПЗЖ, Партія Шарія, Наші, Опозиційний блок та інші.

У той же день "Опозиційна платформа" опублікувала на сайті заяву, у якій назвала рішення РНБО "рейдерством" та "розправою над демократією в Україні".

За даними нардепа з "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, із фракції вийшли п'ять депутатів Верховної Ради — Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько. Також членство у фракції припинили Олександр Фельдман, Вадим Столар, Ігор Абрамович та Тетяна Плачкова. Відомо, що з партії було виключено Іллю Киву, після чого Верховна Рада позбавила його мандата нардепа.