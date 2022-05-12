Фракцію "ОПЗЖ" у Раді ліквідували, – нардеп Гончаренко

"Опозиціонери" пішли "слідом за російським військовим кораблем". Нардепи від "ОПЗЖ" встигли створити нове об'єднання, в його назві вони прибрали одне слово та додали інше — вийшла "Платформа за життя та мир".

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Парламентську фракцію "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України офіційно ліквідована. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

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"П'ята колона йде слідом за військовим кораблем господаря", — прокоментував політик.

У квітні Гончаренко писав, що народні депутати від "ОПЗЖ" створили нову депутатську групу — "Платформа за життя та мир". З минулої назви вони забрали одне слово і додали інше. Нова абревіатура звучить як "ПЗМЖ". Головою "ПЗМЖ" призначили Юрія Бойка.

"До складу об'єднання ввійшли нардепи Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська та Солод", — повідомляв нардеп.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко відреагував на перейменування об'єднання так: "Вже багато гумору на цю тему, що від перестановки букв, які букви не візьми — одне слово виходить".

[ + – ] У РНБО попередили, що нардепів від "ОПЗЖ" винесуть із парламенту силою

Секретар РНБО Олексій Данілов звертався до так званих "опозиціонерів" з проханням не підлаштовуватись, а просто вийти з Верховної Ради, поки звідти їх не народ виніс силою.

"Дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну в нашу країну… Ці мерзотники вважають, що вони мають перебувати в нашій Верховній Раді. Вони не повинні чекати на народний трибунал, вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать. Людям, які закликають сюди Путіна на всіх телеканалах. Коли всі ці Бойки, Шуфричі та інша мерзота говорила: із Путіним треба дружити, він добрий, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ", — заявив він.

Мер Харкова Ігор Терехов під час виступу на сесії міськради 11 травня заявив, що депутати, які залишили "ОПЗЖ", створили групу "Відновлення України".

Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила роботу проросійських партій 3 травня цього року.

РНБО раніше ухвалила рішення про заборону діяльності 11 партій, пов'язаних з Росією, туди увійшли "ОПЗЖ", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок" та інші.