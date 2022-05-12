Фракцию "ОПЗЖ" в Раде ликвидировали, – нардеп Гончаренко

"Оппозиционеры" пошли "вслед за русским военным кораблем". Нардепы от "ОПЗЖ" успели создать новое объединение, в его названии они убрали одно слово и добавили другое – получилась "Платформа за жизнь и мир".

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Парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины официально ликвидирована. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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"Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", – прокомментирвал политик.

В апреле Гончаренко писал, что народные депутаты от "ОПЗЖ" создали новую депутатскую группу – "Платформа за жизнь и мир". Из прошлого названия они убрали одно слово и добавили другое. Новая аббревиатура звучит как "ПЗМЖ". Главой "ПЗМЖ" назначили Юрия Бойко.

"В состав объединения вошли нардепы Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорик, Черный, Королевская и Солод", – сообщал нардеп.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отреагировал на переименование объединения так: "Уже много юмора на эту тему, что от перестановки букв, какие буквы ни возьми – одно слово получается".

[ + – ] В СНБО предупредили, что нардепов от "ОПЗЖ" вынесут из парламента силой

Секретарь СНБО Алексей Данилов обращался к так называемым "оппозиционерам" с просьбой не подстраиваться, а просто выйти из Верховной Рады, пока оттуда их не народ вынес силой.

"Очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну… Эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде. Они не должны ждать народного трибунала, они не понимают, что парни на передовой им не простят. Людям, призывающим сюда Путина на всех телеканалах. Когда все эти Бойко, Шуфричи и прочая мразь говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ", – заявил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов во время выступления на сессии горсовета 11 мая заявил, что депутаты, покинувшие "ОПЗЖ", создали группу "Восстановление Украины".

Напомним, что Верховная Рада Украины запретила работу пророссийских партий 3 мая этого года.

СНБО ранее принял решение о запрете деятельности 11 партий, связанных с Россией, туда вошли "ОПЗЖ", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и другие.