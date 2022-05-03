Рада запретила пророссийские партии в Украине, — Железняк

За соответствующее решение проголосовало 330 народных депутатов, в том числе бывшие представители ОПЗЖ.

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Верховная Рада приняла закон 7172-1, запрещающий деятельность пророссийских партий в Украине. Об этом у себя в telegram написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Он уточнил, что соответствующее решение поддержало 330 депутатов, в том числе экс-представители ОПЗЖ.

"Вы спрашиваете голосовали ли депутаты из экс-ОПЗЖ. Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "За" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы ("Платформа за життя та мир") и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные"", — уточнил нардеп.

О решении украинского парламента сообщила и депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, которая и внесла проект закона.

Законопроект о запрете пророссийских партий на сайте Верховной Рады был опубликован 28 марта.

Согласно тексту законопроекта, создание и деятельность политических партий может быть запрещена, если их программные цели или действия направлены на:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

глорификацию (возвеличивание), оправдание действий и бездействия лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры (…) в том числе путем их определения как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о запрете деятельности 11 партий, имеющих связи с РФ, на время действия режима военного положения. В этот перечень, в частности, попали ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и другие.

После этого нардепы из запрещенной ОПЗЖ создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".