В Верховную Раду внесли законопроект о запрете пророссийских партий

Документ, в частности, предусматривает передачу в собственность государства имущества политсил, которые оправдывают агрессию РФ против Украины.

В Верховную Раду внесен законопроект №7172-1, который регулирует процесс запрета деятельности пророссийских партий на территории Украины. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента в понедельник, 28 марта.

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Согласно тексту законопроекта, создание и деятельность политических партий может быть запрещена, если их программные цели или действия направлены на:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

глорификацию (возвеличивание), оправдание действий и бездействия лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и другие структуры (…) в том числе путем их определения как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

В случае выявления соответствующих нарушений проект закона предусматривает, что Министерство юстиции может безотлагательно обращаться в суд с административным иском о прекращении деятельности партии. В случае запрета партии судом ее имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства, говорится в документе.

В условиях военного положения, согласно документу, производства о запрете партий предлагается рассматривать в апелляционном округе города Львов. Судом апелляционной инстанции в этом случае является Верховный суд Украины в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу, апелляция может рассматриваться в течение такого же срока.

Также законопроект предусматривает, что в течение 6 месяцев после вступления документа в силу Министерство иностранных дел Украины должно создать и вести реестр партий и общественных организаций, "которые создают угрозу национальной безопасности".

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о запрете деятельности 11 партий, имеющих связи с РФ, на время действия режима военного положения. В этот перечень, в частности, попали ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" и другие.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон о введении уголовной ответственности за публикацию информации о перемещении украинских войск.