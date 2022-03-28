До Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону проросійських партій

Документ, зокрема, передбачає передачу у власність держави майна політсил, що виправдовують агресію РФ проти України.

До Верховної Ради внесли законопроєкт №7172-1, що регулює процес заборони діяльності проросійських партій на території України. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті українського парламенту в понеділок, 28 березня.

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Відповідно до тексту законопроєкту, створення та діяльність політичних партій можуть заборонити, якщо їхні програмні цілі чи дії спрямовані на:

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, зокрема шляхом подання збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію (звеличення), виправдання дій та бездіяльності осіб, які чинили або вчиняють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підлеглих та/або керованих та/або фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку становлять її державні органи та інші структури (…) зокрема шляхом їх визначення як "повстанців", "ополченців", "ввічливих людей".

У разі виявлення відповідних порушень проєкт закону передбачає, що Міністерство юстиції може невідкладно звертатися до суду з адміністративним позовом про припинення діяльності партії. В разі заборони партії судом її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави, йдеться в документі.

В умовах воєнного стану, згідно з документом, провадження про заборону партій пропонують розглядати в апеляційному окрузі міста Львів. Судом апеляційної інстанції у такому разі є Верховний суд України у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менш як із п'яти суддів.

Адміністративну справу про заборону партії розглядає суд першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі, апеляцію можуть розглядати протягом такого ж терміну.

Також законопроєкт передбачає, що протягом 6 місяців після набуття чинності документом Міністерство закордонних справ України має створити та вести реєстр партій та громадських організацій, "які створюють загрозу національній безпеці".

На цей час законопроєкт направили на розгляд Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення про заборону діяльності 11 партій, які мають зв'язки з РФ, на час дії воєнного стану. До цього переліку, зокрема, потрапили "ОПЗЖ", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок" та інші.

Також ми писали, що Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за публікацію інформації про переміщення українських військ.