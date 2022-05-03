Рада заборонила проросійські партії в Україні, — Железняк

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів, зокрема колишні представники ОПЗЖ.

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Верховна Рада ухвалила закон 7172-1, який забороняє діяльність проросійських партій в Україні. Про це у своєму telegram написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Він уточнив, що відповідне рішення підтримало 330 депутатів, зокрема експредставники ОПЗЖ.

"Ви питаєте чи голосували депутати з колишньої ОПЗЖ. Ну, по-перше, ніхто правки не піднімав і не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 колишніх членів ОПЗЖ: 12 депутатів із нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні"", — уточнив нардеп.

Про рішення українського парламенту повідомила і депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря, яка внесла проєкт закону.

Законопроєкт про заборону проросійських партій на сайті Верховної Ради було опубліковано 28 березня.

Відповідно до тексту законопроєкту, створення і діяльність політичних партій може бути заборонено, якщо їхні програмні цілі чи дії спрямовані на:

виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії проти України, зокрема шляхом подання збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію (звеличення), виправдання дій і бездіяльності осіб, які чинили або вчиняють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Російської Федерації, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підлеглих та/або керованих та/або фінансованих Російською Федерацією Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи й інші структури (…) зокрема шляхом їх визначення як "повстанців", "ополченців", "ввічливих людей".

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення про заборону діяльності 11 партій, які мають зв'язки з РФ, на час дії режиму військового стану. До цього переліку зокрема потрапили ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок" та інші.

Після цього нардепи із забороненої ОПЗЖ створили депутатську групу "Платформа за життя та мир".