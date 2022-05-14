Зеленский подписал указ о запрете деятельности пророссийских партий в Украине

Закон разрешает ограничивать создание и деятельность политсил, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию против Украины.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности пророссийских партий на территории Украины. Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

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Речь идет о законе №7172-1, который предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов Украины о запрете ряда политических партий. Документ был поддержан Верховной Радой 3 мая, после чего его направили на подпись спикеру парламента и главе государства Владимиру Зеленскому.

В тексте закона №7172-1 сказано, что создание и деятельность политсил может быть запрещена на территории Украины, если их программные цели или действия направлены на:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны;

отрицание временной оккупации украинских территорий;

возвеличивание, оправдание действий и бездействия лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований РФ, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации России, которую составляют ее государственные органы и другие структуры (…) в том числе путем их определения как "повстанцев", "ополченцев", "вежливых людей".

Напомним, 20 марта стало известно о решении СНБО о запрете 11 пророссийских партий в Украине на время действия в стране военного положения. Под ограничения, которые были введены Советом нацбезопасности, попали политсилы ОПЗЖ, "Партия Шария", "Наши", "Держава", "Союз левых сил" и другие.

21 апреля было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", которую сформировали парламентарии из запрещенной ОПЗЖ. Лидером объединения в Верховной Раде стал нардеп Юрий Бойко.

12 мая в Верховной Раде сообщили об окончательной ликвидации парламентской фракции ОПЗЖ, чья деятельность была запрещена решением СНБО.