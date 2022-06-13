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В Украине вслед за "Оппоблоком" запретили еще одну пророссийскую партию "Социалисты"

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Партия Социалисты запрет деятельность пророссийские взгляды суд Львов
Суд Львова запретил деятельность партии "Социалисты"

Согласно решению Фемиды, все имущество политсилы, которая оправдывала полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, переходит в пользу государства.

В понедельник, 13 июня, восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность пророссийской политсилы "Социалисты". Об этом информирует движение "Чесно".

По решению Фемиды имущество партии "Социалисты" и всех ее региональных ячеек передается в пользу государства. Однако, руководство политической силы может обжаловать вердикт в Верховном суде.

В ходе сегодняшнего заседания эксперт по партийным финансам Игорь Фещенко заявил, что озвученные СБУ обвинения в адрес "Социалистов" "достойны не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей".

На суде также присутствовала представитель Министерства юстиции Кристина Ган, которая сообщила, что политсила является пророссийской, а ее руководитель Евгений Аноприенко в течение последних лет координирует свою работу с так называемым "Комитетом спасения Украины". Деятельность этого ведомства, по ее словам, координируется правительством РФ и экс-главой АП Виктора Януковича Андреем Клюевым.

Более того, как утверждала Кристина Ган, "Социалисты" в своих публикациях пытались оправдать деятельность оккупационных войск.

"Деятельность ответчика в медийном пространстве также оправдывает вооруженную агрессию РФ, в связи с чем эти действия могут подпадать под деятельность, которая, в соответствии со статьей 5 закона "О политических партиях в Украине", может быть запрещена в связи с возможным причинением вреда государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", — заявил на судебном заседании представитель СБУ.

Примечателельно, что деятельность партии "Социалисты" была запрещена восьмым апелляционным судом Львова после аналогичного решения в отношении силы "Оппозиционный блок". 8 июня Фемида также передала в собственность государства все имущество, денежные средства и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, а также всех структурных образований "Оппоблока".

Также сообщалось, что в середине мая президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.