Суд запретил партию "Наши" Евгения Мураева

Средства и активы политической силы будут национализированы. Судьи не пустили журналистов на заседание, сославшись на карантин и внутреннее распоряжение.

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил партию бывшего народного депутата Евгения Мураева "Наши" по иску Министерства юстиции Украины. Об этом во вторник, 14 июня, сообщила пресс-служба суда.

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"Запрещена деятельность политической партии "Наши"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", — говорится в публикации.

В учреждении добавили, что полный текст судебного решения будет опубликован на сайтах Минюста и Верховной Рады.

Общественная организация "Чесно" со ссылкой на представительницу Минюста, которая присутствовала на заседании, сообщила, что "Наши" была запрещена судом как пророссийская партия. Это решение может быть оспорено в Верховном Суде. Аргументы истца неизвестны, так как коллегия судей не допустила журналистов на заседание, сославшись на карантинные ограничения и внутреннее распоряжение. В организации отметили, что 13 июня присутствовать на заседаниях по запрету партий "Справедливость и развитие" и "Социалисты" суд не запрещал.

По мнению лидера "Чесно" Виты Думанской, тот факт, что общественность не допустили на сегодняшнее заседание, может привести к отрицательным последствиям, таким как успешная апелляция со стороны ответчика.

"Украинцам нужно знать, как запрещают такие партии, поддерживающие оккупанта. Кроме этого важно, чтобы в суде рассматривали не только дела по запрету партий, но и привлекали к ответственности предателей и коллаборантов, чтобы они не могли создать новые партии и снова баллотироваться", — объяснила глава организации.

Напомним, в середине мая этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

8 июня суд запретил деятельность партии "Оппозиционный блок". Спустя 5 дней аналогичное решение было вынесено и в отношении политической силы "Социалисты".

Также мы писали о том, как в январе Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, посвященное планам Кремля привести к власти в Украине "пророссийского лидера". Среди потенциальных кандидатов российскими властями рассматривался Евгений Мураев.