"Зникли люди, які не вилазили з ТБ": Данілов анонсував "гучні новини" з контррозвідки

За словами секретаря РНБО, йдеться про осіб, чиї заяви можна було часто чути на телебаченні, які були активними в соцмережах, але після 24 лютого кудись зникли.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що незабаром з'являться "гучні новини", пов'язані з результатами розслідувань української контррозвідки. Данілов запропонував звернути увагу на тих, хто зник з екранів ТБ після 24 лютого. Про це повідомляє Українське радіо.

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Він пояснив, що може лише подякувати співробітникам контррозвідки України, які провели блискучу роботу після 24 лютого.

Завдяки зусиллям співробітників силового відомства вдалося нейтралізувати багатьох громадян, які мали розпочати дію з початком гострої фази війни 24 лютого.

За словами Данілова, річ не лише у затриманні соратника Путіна Віктора Медведчука, проте зараз неможливо розповісти всі подробиці, пов'язані з роботою контррозвідки.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу на те, що зникли деякі люди, які не вилазили з телебачення. Вони кудись зникли, і ніхто не знає, де вони", — пояснив Данілов, додавши, що йдеться про людей, чиї заяви можна було часто чути на радіо чи ТБ і які вели активну діяльність у соціальних мережах, але після масштабного вторгнення військ РФ 24 лютого кудись зникли.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський звільнив голів обласних управлінь СБУ за "незадовільну роботу". У кадровому складі силового відомства проводяться масові чищення. Розв'язується питання про звільнення 28 осіб. Вже залишився без посади заступник голови Володимир Горбенко та керівники СБУ у Дніпропетровській та Сумській областях.

Нагадаємо, що поліцейські затримали колабораціоніста, який закликав завдати ракетного удару по Одесі. Житель Одеси, який співчуває так званому "російському світу", пропонував у російських соцмережах вдарити місту, так само як і по Вінниці.