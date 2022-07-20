Поліція затримала колаборанта, який закликав завдати ракетного удару по Одесі (відео)

Шанувальник "російського світу" з Одеси в російських пабліках закликав ударити по рідному місту подібно до того, як російські військові завдали удару по Вінниці.

Співробітники Нацполіції Одеської області затримали місцевого колаборанта, який у соцмережах неодноразово закликав завдати по Одесі ракетного удару. Про це повідомляє пресслужба правоохоронного відомства на Одещині.

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Зазначається, що чоловік у російських пабліках закликав державу-агресора до активних бойових дій в Одесі.

"Правоохоронці встановили, що шанувальник "російського світу" неодноразово відправляв у чати РФ меседжі з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до тих, від яких здригнулася Вінниця", — йдеться в повідомленні.

Оперативники прийшли до зловмисника за адресою проживання та зробили обшук, під час якого було виявлено комп'ютерну техніку та смартфон, що містять докази колабораційної діяльності.

У межах досудового розслідування згідно з ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада) правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили всю техніку для подальшої експертизи.

"Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові", — повідомили в Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що згідно із заявою голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, влада готується закрити Миколаїв на в'їзд і виїзд, щоб визначити й затримати колаборантів, які за гроші здійснюють наведення ворожої артилерії.

За словами Кіма, місто закриють на кілька днів за тиждень чи два — після того, як закінчиться збирання врожаю. На ці заходи влада зважилася після того, як було отримано 18 листів, які повідомляють про ймовірну діяльність колаборантів.