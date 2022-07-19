Миколаїв закриють на кілька днів: Кім назвав причину (відео)

Місто планують "зачистити" від посібників росіян, котрі коригують ворожий вогонь.

Найближчими днями влада готується закрити Миколаїв на в'їзд і виїзд. Про це в ефірі Ходорковский LIVE заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, місто закриють лише на кілька днів. На таке непопулярне рішення влада пішла для того, щоб вирахувати та відловити колаборантів-навідників. Саме ці люди за гроші наводять ворожу артилерію і ракети на інфраструктуру міста.

"Є ті, хто давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які або зневірилися, або не думають про наслідки, які вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви", — сказав Кім.

Глава Миколаївської ОВА окремо підкреслив, що зробить усе для того, щоб припинити такі випадки.

"У нас ще плануються заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по будинках і відпрацюємо тих нехороших людей", — пообіцяв Кім.

Раніше Віталій Кім пообіцяв заплатити $100 кожному, хто помітить навідників, які допомагають російським військовим.

За словами Кіма, російські військові активно вербують українців та агітують їх за гроші стати навідниками артилерійського вогню. Звичайно, колаборантам при цьому ніхто не гарантує анонімність. Та й платять посібникам окупантів не так багато: за словами голови Миколаївської ОДА, йдеться про суму трохи більше 1 тис. грн.

Кім, зі свого боку, пообіцяв виплачувати по $100 особисто кожному, хто вкаже на коригувальника ворожого вогню. Суму можна буде забрати готівкою або отримати на картку.

Нагадаємо, що останнім часом російські військові обстрілюють Миколаїв нетиповими снарядами. Вони використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію.

Фокус також писав про те, що в п'ятницю, 15 липня, рано-вранці в Миколаєві сталося приблизно десять вибухів. Російські окупанти вдарили по двох великих університетах міста.