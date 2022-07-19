Николаев закроют на несколько дней: Ким назвал причину (видео)

Город планируют "зачистить" от пособников россиян, которые корректируют вражеский огонь.

В ближайшие дни власти готовятся закрыть Николаев на въезд и выезд. Об этом в эфире Ходорковский LIVE заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, город закроют всего на несколько дней. На такое непопулярное решение власти пошли для того, чтоб вычислить и отловить коллаборантов-наводчиков. Именно эти люди за деньги наводят вражескую артиллерию и ракеты на инфраструктуру города.

"Есть те, что давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые или отчаялись, или не думают о последствиях, решившие заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы", — сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА отдельно подчеркнул, что сделает все для того, чтоб пресечь такие случаи на корню.

"У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей", — пообещал Ким.

Ранее Виталий Ким пообещал заплатить $100 каждому, кто выявит помогающих российским военным наводчиков.

По словам Кима, российские военные активно вербуют украинцев и агитируют их за деньги становится наводчиками артиллерийского огня. Естественно, коллаборантам при этом никто не гарантирует анонимность. Да и платят пособникам оккупантов не так много: со слов главы Николаевской ОГА, речь идет о суме чуть боле 1 тыс. грн.

Ким, в свою очередь, пообещал выплачивать по $100 лично каждому, кто укажет на корректировщика вражеского огня. Сумму можно будет забрать наличными или получить на карту.

Напомним, что в последнее время российские военные обстреливают Николаев нетипичными снарядами. Они используют зенитно-ракетные системы С300, снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, который обладает дополнительным максимально разрушительным действием.

Фокус также писал о том, что в пятницу, 15 июля, рано утром в Николаеве произошло около десяти взрывов. Российские оккупанты ударили по двум крупным университетам города.