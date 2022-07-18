$100 на карту за корректировщика: Ким объявил о новой "акции" (видео)

Виталий Ким подчеркнул, что указать на невиновного человека и одновременно получить деньги не выйдет.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким пообещал заплатить $100 каждому, кто выявит помогающих российским военным наводчиков. Об этом Ким сообщил в видео, которое появилось в официальном Телеграм-канале Николаевской ОГА.

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По словам Кима, российские военные активно вербуют украинцев и агитируют их за деньги становится наводчиками артиллерийского огня. Естественно, коллаборантам при этом никто не гарантирует анонимность. Да и платят пособникам оккупантов не так много: со слов главы Николаевской ОГА, речь идет о суме чуть боле 1 тыс. грн.

Ким, в свою очередь, пообещал выплачивать по $100 лично каждому, кто укажет на корректировщика вражеского огня. Сумму можно будет забрать наличными или получить на карту.

Глава областной администрации особо подчеркнул тот момент, что использовать его инициативу для сведения личных счетов с врагами не удастся. Для того, чтоб подозреваемого "взяли в разработку" необходимо будет на специально созданную электронную почту прислать фото- и видео подтверждение того, что человек действительно корректирует вражеский огонь.

"Акция действительна только для Николаевской области", — с юмором закончил свое видеообращение Ким.

Напомним, полиция и сотрудники СБУ регулярно задерживают на всей территории Украины корректировщиков вражеского огня. В конце мая во Львове силовики задержали корректировщика ракетного удара по городу. Предоставленные предателем координаты россияне использовали для атаки 18 апреля, во время которой погибли мирные жители.

Фокус также писал о том, что в Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке ударов. Накануне глава МВД Украины сообщал лишь о нескольких десятках задержанных, которых подозревают в помощи военным РФ.