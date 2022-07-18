$100 на картку за коригувальника: Кім оголосив про нову "акцію" (відео)

Віталій Кім підкреслив, що вказати на невинну людину та водночас отримати гроші не вийде.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пообіцяв заплатити $100 кожному, хто помітить навідників, які допомагають російським військовим. Про це Кім повідомив у відео, яке з'явилося в офіційному Телеграм-каналі Миколаївської ОДА.

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За словами Кіма, російські військові активно вербують українців та агітують їх за гроші ставати навідниками артилерійського вогню. Звичайно, колаборантам при цьому ніхто не гарантує анонімність. Та й платять посібникам окупантів не так багато: за словами голови Миколаївської ОДА, йдеться про суму трохи більше 1 тис. грн.

Кім, зі свого боку, пообіцяв виплачувати по $100 особисто кожному, хто вкаже на коригувальника ворожого вогню. Суму можна буде забрати готівкою або отримати на картку.

Голова обласної адміністрації особливо наголосив на тому моменті, що використовувати його ініціативу для того, щоб звести особисті рахунки з ворогами, не вдасться. Для того, щоб підозрюваного "взяли в розробку", необхідно буде на спеціально створену електронну пошту надіслати фото- та відео підтвердження того, що людина дійсно коригує ворожий вогонь.

"Акція дійсна лише для Миколаївської області", — з гумором закінчив свій відеозвернення Кім.

Нагадаємо, поліція і співробітники СБУ регулярно затримують на всій території України коригувальників ворожого вогню. Наприкінці травня у Львові силовики затримали коригувальника ракетного удару по місту. Надані зрадником координати росіяни використали для атаки 18 квітня, під час якої загинули мирні жителі.

Фокус також писав про те, що у Вінниці затримали 300 підозрюваних у коригуванні ударів. Напередодні глава МВС України повідомляв лише про кілька десятків затриманих, яких підозрюють у допомозі військовим РФ.