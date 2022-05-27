У Львові затримали коригувальника ракетного удару по місту

Надані координатором росіяни використовували для атаки 18 квітня, під час якої загинули мирні жителі.

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Львів'янину, котрий коригував ракетний удар росіян по своєму місту, повідомили про підозру в державній зраді, заявили в Офісі генерального прокурора. Слідство встановило, що з квітня підозрюваний став співпрацювати з окупантами. Через месенджер Telegram він надсилав їм інформацію про військові об'єкти й об'єкти критичної інфраструктури, розташовані на території Львова.

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"Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу, внаслідок чого загинуло четверо людей і четверо отримали поранення", — повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві уточнили, що зараз підозрюваний утримується під вартою. Досудове розслідування й оперативний супровід у кримінальному провадженні проводить СБУ.

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали по Львову серію прицільних ракетних ударів. Міська влада повідомила тоді, що було три потрапляння по складських приміщеннях, які наразі не використовувалися військовими, і одне — по станції техобслуговування автомобілів. Загалом під час ракетного обстрілу загинуло семеро людей, четверо з них — на СТО, ще 11 отримали травми.

Російські окупанти регулярно обстрілюють ракетами Львівщину. Рано-вранці 15 травня вони завдали удару по військовому об'єкту в Яворівському районі, недалеко від польського кордону: туди прилетіло чотири ракети.