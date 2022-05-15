ЗС РФ завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Львівській області, — голова ОВА

Атака сталася близько 04:30, під ударом опинився об'єкт у Яворівському районі, неподалік польського кордону.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про ракетний удар по території області, який рано-вранці 15 травня завдали російські окупанти. Про це чиновник повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Керівник області зазначив, що о 4:30 ранку по одному з об'єктів військової інфраструктури в Яворівському районі росіяни вдарили чотирма ракетами. Козицький зазначив, що цей об'єкт розташований неподалік українсько-польського кордону.

"Підрозділи ПВК "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівською областю. Запускав їх ворог із акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів. Чотири ракети ворога потрапили в один із об'єктів військової інфраструктури Львівської області. Об'єкт повністю зруйнований. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. За медичною допомогою ніхто не звертався", — повідомив Максим Козицький.

Пізніше голова обласної адміністрації уточнив, що об'єкт військової інфраструктури, в який поцілили ракетою, повністю зруйновано.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти також атакували Львів та Львівську область. Тоді внаслідок ракетних ударів по трьох електропідстанціях було порушено електропостачання в місті, а також зафіксовано порушення в роботі мережі Інтернет.

Раніше Фокус розповідав, що у Львівській області відкрили друге модульне містечко для переселенців. Відомо, що містечко складається з 80 будинків, у яких може проживати 320 осіб. За словами чиновників, аналогічні споруди з’являться ще у трьох районах області. При цьому керівництво області продовжить вивчати можливості для надання житла людям, які втратили дах над головою через військове вторгнення Росії в Україну.