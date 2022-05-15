ВС РФ нанесли ракетный удар по военному объекту во Львовской области, - глава ОВА

Атака произошла около 04:30, под ударом оказался объект в Яворовском районе, недалеко от польской границы.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о ракетном ударе по территории области, который рано утром 15 мая нанесли российские оккупанты. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

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Руководитель области отметил, что в 4:30 утра по одному из объектов военной инфраструктуры в Яворовском районе россияне ударили четырьмя ракетами. Козицкий отметил, что этот объект расположен недалеко от украинско-польской границы.

"Подразделения ПвК "Захід" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили две крылатые ракеты оккупантов над Львовской областью. Запускал их враг из акватории Черного моря. Вероятно с подлодок. Четыре ракеты врага попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области. Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался", — сообщил Максим Козицкий.

Позже глава областной администрации уточнил, что объект военной инфраструктуры, по которому пришелся ракетный удар, полностью разрушен.

Напомним, что 3 мая российские оккупанты также атаковали Львов и Львовскую область. Тогда вследствие ракетных ударов по трем электроподстанциям было нарушено электроснабжение в городе, а также были зафиксированы нарушения в работе сети Интернет.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львовской области открыли второй модульный городок для переселенцев. Известно, что городок состоит из 80 домов, в которых может проживать 320 человек. По словам чиновников, аналогичные сооружения появятся еще в трех районах области. При этом руководство области продолжит изучать возможности для предоставления жилья людям, которые лишились крыши над головой из-за военного вторжения России в Украину.