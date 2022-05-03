Во Львове после ракетного удара произошло масштабное отключение Интернета

Мониторинговая компания Netblocks зафиксировала резкое падение Сети — до 87%.

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Во Львове после ракетного удара, нанесенного российскими военными вечером 3 мая, зафиксированы проблемы с Интернетом. Об этом сообщается в отчете мониторинговой компании Netblocks.

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Сетевые данные в реальном времени показывают, что подключение снизилось до 87% по сравнению с предыдущими уровнями.

[ + – ] График подключений к сети Интернет во Львове вечером 3 мая

Эта ситуация могла возникнуть из-за повреждения энергетической инфраструктуры города. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ракетный удар пришелся по трем электроподстанциям и сейчас городские службы работают над их восстановлением.

[ + – ] Во Львовской области ракетный удар нанес повреждения инфраструктуре

Информации о раненых или погибших на данный момент нет.

Ранее генеральный директор завода "Азовсталь" в Мариуполе Энвер Цкитишвили информировал, что бомбоубежища объекта способны выдержать ядерный удар. Минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м, а бункеры находятся еще глубже. До 2014 года руководство и сотрудники предприятия не задумывались о том, что завод может стать убежищем для людей на период войны.

Также сегодня стало известно, что Вооруженные Силы Украины нанесли несколько ударов по острову Змеиный, который в первые дни российского вторжения контролируется российскими оккупантами. За минувшую неделю украинские военные нанесли несколько ударов по острову. Известно о двух атаках: 26 и 30 апреля. Журналисты утверждают, что после последней атаки погибли все, кто находился на Змеином. Как пишут в The Drive, вероятнее всего ВСУ уничтожили два патрульный катера класса "Раптор".