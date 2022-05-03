Бомбоубежища "Азовстали" могут выдержать ядерный удар, — гендиректор завода (видео)

По словам Энвера Цкитишвили, минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м, а бункеры находятся еще глубже.

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Пять бомбоубежищ на территории мариупольского предприятия-гиганта "Азовсталь" могут выдержать прямое попадание ядерного боезаряда. Об этом гендиректор металлургического завода Энвер Цкитишвили рассказал в интервью журналисту BBC.

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Как отметил Цкитишвили, до 2014 года руководство и сотрудники предприятия не задумывались о том, что завод может стать убежищем для людей на период войны.

"Мы даже не предполагали, что "Азовсталь" может стать крепостью или настолько важным пунктом в городе Мариуполе", — подчеркнул гендиректор.

Однако после обстрела Мариуполя тяжелой артиллерией в первый год войны на заводе стали восстанавливать бомбоубежища, оставшиеся со времен СССР. Их насчитывалось 36 штук, одновременно они могут принять около 12 тыс. человек.

В архивах предприятия также сохранилась информация о том, что пять бункеров могут выдерживать ядерный удар, согласно нормам советского архитектурного законодательства.

Минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 м, а бункеры находятся еще глубже, отметил Цкитишвили.

По словам гендиректора, после 2014 года на заводе постоянно проводились тренинги, как правильно спускаться в бомбоубежища. Накануне российского вторжения, с 17 по 23 февраля, сотрудники завода сделали запасы питьевой воды и продуктов в коммуникационных тоннелях. Одновременно в городе объявили, что все жители во время российских обстрелов могут прийти в укрытия завода.

"Но события начали разворачиваться таким образом, что к нам сразу пошло большое количество людей. Во-вторых, круг [российской армии] начал сужаться", — уточнил гендиректор.

Как говорит Цкитишвили, сейчас в бомбоубежищах завода до сих пор находится около 300 местных жителей, в том числе дети.

Напомним, мариупольцы с "Азовстали" рассказали об эвакуации с территории завода. Украинские военные никого не держали силой и лишь предупреждали, что выходя за территорию завода они рискуют своей жизнью.

Ранее замкомандир "Азова" рассказал о штурме "Азовстали" ВС РФ.