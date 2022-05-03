"Россияне называли нас "карандашами": мариупольцы с "Азовстали" рассказали об эвакуации (видео)

В ходе общения с журналистами женщина по имени Элина рассказала, что украинские военные никого не держали силой и лишь предупреждали, что выходя за территорию завода они рискуют своей жизнью.

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Эвакуированные мирные жители Мариуполя по прибытии в Запорожье дали комментарии о ситуации в бомбоубежище на территории завода "Азовсталь". Об этом сообщает издание The Page.

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Женщина по имени Элина рассказала, что впервые за два месяца увидела солнечный свет, поскольку все это время она с семьей провела в бункерах металлургического завода.

"Когда мы выезжали из "Азовстали", россияне называли нас "карандашами". Почему карандашами? Потому что мы для них не люди, мы карандаши", — призналась жительница Мариуполя Элина.

Женщина утверждает, что украинские военные не удерживали мирных жителей насильно на территории завода и предлагали им уйти, в случае, если они готовы взять на себя ответственность за собственную жизнь. В один из дней оккупации, вместе с семьей Элина предприняла попытку выхода, но продвинуться дальше, чем на 100 метров от завода им не удалось.

Еще одна мариупольчанка, 18-летняя Надежда рассказала, что украинские военные делились с гражданскими своей едой, а также отметила, что на территории завода много раненых и погибших.

"Мы очень хотим, чтобы их оттуда забрали. Там очень много погибших военных и раненых, которых нужно забрать. Там ничего нет из медикаментов, раненые умирают без ничего. Нас вывезли наши военные за территорию завода, потом передали русским военным. Потом нас сопровождали Красный Крест и ООН. По дороге нас обыскивали, раздевали, проверяли документы, телефоны. Я не знаю, что сейчас с моим телефоном, переживаю, что там какая-то прослушка установлена", — сказала девушка.

[ + – ] Жители Мариуполя: первые слова после эвакуации

Отметим, что автобусы с эвакуированными из Мариуполя мирными жителями прибыли сегодня в Запорожье. По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам, украинцы делились душераздирающими историями об аде в Мариуполе.

Ранее Фокус рассказывал, что в Мариуполе, на территории завода "Азовсталь" погиб украинский полицейский Данил Сафонов. Военнослужащий после выполнения боевого задания попал с побратимами под минометный обстрел.